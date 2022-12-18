單車節｜8級寒風「吹走」兩成報名者？　旅發局公布約4000人參與

「新鴻基地產香港單車節」落幕，主辦今次活動的香港旅遊發展局指，今日（18日）全日共有近4,000人參與共六項單車活動及專業比賽。惟回顧單車節開始接受報名當日，已隨即在同日加碼報名名額，總報名人數達到約5,000人，與今日最後的參與人數相比，有1,000人未有參與，比率達兩成，未知是否與今日的寒冷天氣及8級烈風有關。



▼12月18日 香港單車節復辦▼



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報名人數5000人 大風原因取消上青馬大橋及汀九橋

旅遊發展局指，今日全日共有近4,000人參與共六項單車活動及專業比賽。除50公里組及30公里組兩個非競賽項目外，亦上演多場精采的單車賽事，其中男子公路繞圈賽，由鄭宏軒以44分22秒完成近30公里賽事奪冠；而女子公路繞圈賽冠軍則由江琳，以13分37秒完成超過七公里賽事奪得。至於隊際計時賽由TEAMDARKART，以26分44秒勝出。

惟今日近4,000人的參與人數，與旅發局早前提及的總報名人數約5,000人相比，少兩成人參與，未知是否與今日的寒冷天氣及8級烈風有關。

因應今早天氣，賽事路線原定會經過「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋，旅發局今日清晨與中國香港單車總會商討後，決定更改50公里活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全。

▼12月18日 香港單車節復辦▼



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旅發局主席彭耀佳：充分表現出香港活力和動力

旅發局主席彭耀佳表示，感謝每位參加者堅毅支持令單車節順利完成。雖然遇着寒冷天氣及強風，活動路線亦因應安全考慮需要改動，但認為參加者發自內心的歡樂和雀躍，努力完成各個項目，充分表現出香港的活力和動力。他又指，局方會繼續以盛事展示香港多元文化。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯則指，香港在過去數年奮勇抗疫，各位選手正是提醒大家，比賽路程再長，也總會到達終點。他表示，新地樂見政府近日取消多項防疫措施，積極推動旅遊業，重新打開香港旅遊大門，讓香港重返國際舞台。