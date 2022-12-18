單車節｜22歲仔帶爸爸陽光下衝線 天氣雖冷但沿途「愈踩愈熱」
今年香港單車節破天荒於寒風下舉行，第二場「30公里組」今日（18日）上午8時10分出發，該組別首名單車手上午9時抵達終點。有參加者「父子檔」出動，陽光下一同衝線，稱天氣沒有想像中寒冷，沿途「愈踩愈熱」，亦有夫婦由第一屆單車節支持至今，暌違四年再踏上公路非常開心，感覺今日非常大風，「落斜路都好大風，直頭成架單車吹郁咗五、六次，成架車扯埋一邊。」
▼12月18日 香港單車節復辦▼
在公路上馳騁 父子均稱感覺上較安全
錢先生連同22歲的兒子首次參與單車節，笑指是仔仔帶他參與。他表示，平時踩單車時需要與車同行，今次能夠在公路上馳騁，感覺上安全很多，亦較為放心，沿途亦不是很大風。
剛接觸單車不久、今年首次踏上征途的小錢先生說：「平時踩單車徑，或者踩公路，又要睇有冇車，有冇人橫過馬路，所以（今次）放鬆啲踩好啲。」他表示，由於今早寒冷，一早已在身上貼了暖包，但是途中陽光溫暖，「愈踩愈熱」。
未曾缺席夫婦 吳先生：非常大風，成架車扯埋一邊
吳氏夫婦由第一屆單車節開始每年均有參與。吳太指，久候四年後參加非常開心，笑言每一段路對她都是一個挑戰，雖然天氣不好，賽事延遲，但認為今天天公造美，已是整個星期之中天氣最好的一天，相信單車節是香港一個好的開始。她說，沿途見到兩、三宗意外，「可能真係天氣比較差，大風，同埋手腳僵硬點，所以車手比較容易（出意外）。」
吳先生亦表示對單車節期待已久，「次次都諗住得啦，跟住又取消」，坦言天氣有影響表現，因為出發前等了兩小時，等到身子僵硬，又指剛出發時非常大風，「落斜路都好大風，直頭成架單車吹郁咗五、六次，成架車扯埋一邊」。不過，他中途踩到流汗，「衫又着多咗，踩嘅時候又熱，除又唔係，唔除又唔係，都有影響。」
葉先生今年首次參與單車節，以1小時10分鐘完成30公里路程，太太與一對仔女早於終點迎候。他說，十分開心香港久違再出現大型活動： 「健康好緊要，多啲做運動，增強免疫力⋯⋯有健康先至有能力照顧仔女，呢個就係點解要參加單車節，同埋做運動嘅原因。」