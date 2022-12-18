單車節｜22歲仔帶爸爸陽光下衝線　天氣雖冷但沿途「愈踩愈熱」

今年香港單車節破天荒於寒風下舉行，第二場「30公里組」今日（18日）上午8時10分出發，該組別首名單車手上午9時抵達終點。有參加者「父子檔」出動，陽光下一同衝線，稱天氣沒有想像中寒冷，沿途「愈踩愈熱」，亦有夫婦由第一屆單車節支持至今，暌違四年再踏上公路非常開心，感覺今日非常大風，「落斜路都好大風，直頭成架單車吹郁咗五、六次，成架車扯埋一邊。」



▼12月18日 香港單車節復辦▼



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錢先生連同22歲的兒子首次參與單車節，認為沿途不是很大風，比想像中細風。（陳葆琳攝）

在公路上馳騁 父子均稱感覺上較安全

錢先生連同22歲的兒子首次參與單車節，笑指是仔仔帶他參與。他表示，平時踩單車時需要與車同行，今次能夠在公路上馳騁，感覺上安全很多，亦較為放心，沿途亦不是很大風。

剛接觸單車不久、今年首次踏上征途的小錢先生說：「平時踩單車徑，或者踩公路，又要睇有冇車，有冇人橫過馬路，所以（今次）放鬆啲踩好啲。」他表示，由於今早寒冷，一早已在身上貼了暖包，但是途中陽光溫暖，「愈踩愈熱」。

吳氏夫婦由第一屆單車節開始每年均有參與二人久候四年後再次於公路上馳騁非常開心。（陳葆琳攝）

未曾缺席夫婦 吳先生：非常大風，成架車扯埋一邊

吳氏夫婦由第一屆單車節開始每年均有參與。吳太指，久候四年後參加非常開心，笑言每一段路對她都是一個挑戰，雖然天氣不好，賽事延遲，但認為今天天公造美，已是整個星期之中天氣最好的一天，相信單車節是香港一個好的開始。她說，沿途見到兩、三宗意外，「可能真係天氣比較差，大風，同埋手腳僵硬點，所以車手比較容易（出意外）。」

吳先生亦表示對單車節期待已久，「次次都諗住得啦，跟住又取消」，坦言天氣有影響表現，因為出發前等了兩小時，等到身子僵硬，又指剛出發時非常大風，「落斜路都好大風，直頭成架單車吹郁咗五、六次，成架車扯埋一邊」。不過，他中途踩到流汗，「衫又着多咗，踩嘅時候又熱，除又唔係，唔除又唔係，都有影響。」

葉先生今年首次參與單車節，以1小時10分鐘完成30公里路程，太太與一對子女早在終點迎候。（陳葆琳攝）

葉先生今年首次參與單車節，以1小時10分鐘完成30公里路程，太太與一對仔女早於終點迎候。他說，十分開心香港久違再出現大型活動： 「健康好緊要，多啲做運動，增強免疫力⋯⋯有健康先至有能力照顧仔女，呢個就係點解要參加單車節，同埋做運動嘅原因。」