單車節｜李家超讚車手令他血脈沸騰　撤黃碼本港「活起來動起來」

闊別四年的單車節今日（18日）舉行，行政長官李家超在致辭時表示，單車節是本年度最高體育盛事之一，雖然天冷嚴寒，但車手的鬥志令他感到「血脈沸騰」，他指政府早前撤銷「黃碼」，旅客入食肆及酒吧沒有黃碼限制，活動「開放啲」，感受到香港市道「活起來，動起來」。



旅發局主席彭耀佳表示，活動有約5000人參與，2000人是首次報名，活動中有少數人擦傷或扭傷，至少一人輕傷送院。



▼12月18日 香港單車節復辦▼



+ 6

李家超表示，單車節是本年度全城觸目盛事，體現香港活力及非凡魅力，活動有5000人參加，是本年最多人參加的體育盛事之一。他又指，雖然今晨天氣寒冷，但無影響車手決心及鬥志，「我身處呢度都感受到各位血脈沸騰，全程投入。」

他指，旅發局會繼續舉辦大型活動，向世界證明香港是首選旅遊目的地，香港會逐步恢復舉辦大型活動，重返世界舞台，旅發局會在文化、美食、體育等，讓旅客體驗中華文化優良傳統及文化匯聚，並說好香港故故事。

李家超續稱，政府早前撤銷黃碼，旅客參與正常活動毋須掃「安心出行」，食肆及酒吧無黃碼限制，活動更加開放，感受到香港「活起來，動起來」，市民更開心感到欣喜，能夠在無限制下體驗，社會迴響亦正面，隨着政府靈活解除防疫措施，相信旅客數字急升，「2022年香港充份動起來，活起來，2023年會更精采更吸引。」

旅發局主席彭耀佳表示，港府放鬆限制令抵港旅客享受旅遊體驗，令各行各業非常興奮，四年後再辦單車節反應熱烈，有5000人報名，當中2000人首次參加，旅發局會作出大型宣傳，「主動出擊」吸引旅客來港。他指今日賽事中有少數人受傷，主要是擦傷或扭傷，至少有一人輕傷送院。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，上次舉辦單車節已是2018年，闊別四年順利舉行，他指3年抗疫令人感到無助及疲累，但單車好手證明，即使賽程再長，但會有終點，抗疫總有完結一日。

▼12月18日 香港單車節復辦▼



+ 15

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼

