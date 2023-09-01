颱風蘇拉｜街市被洗劫一空瘋買嚇呆全網　網民︰唔知仲以為打一年

超強颱風蘇拉逼近，全港街市、超市陷入共同現象「百無」，民生糧食，菜、肉等被洗劫一空，市民瘋買囤定糧倉。街市價格更被抬升，菜心$40一斤。香港01《好食玩飛》記者昨日到超市觀察，貨架空空如也，零食也被「清零」。網民將昨日「兵荒馬亂」的現象上載到社交平台，直指「唔知仲以為打一年」、「真的好誇張、大家都瘋狂買」、見菜價坐地起價，笑言「打多幾次風，係香港都可以買層樓。」



超強颱風蘇拉，一眾要照顧家庭吃喝的一家之主都擠在街市及超市中「撲菜」，被形容成「瘋買」掀起搶購潮，市民擔心颱風蘇拉將影響日常起居飲食，而天文台也形容蘇拉好比溫黛，不容忽視其颶風級威力，令不少市民急趕去菜市場入貨儲糧。菜檔、肉檔、超市加緊補貨，至今日為止仍然比平日供應較少，有檔主在訪問中表示，如果內地供貨短缺，或者會暫時休息。

「菜心 40元一斤！我今日收工2點去買菜心20蚊一斤，以為好貴，點知仲有40一斤的。

「哈哈！更貴的都有。打多幾次颱風，係香港都可以買層樓喇（檔主）」

「買咗30元一斤的菜心、深水埗$37一斤菜心，看到掉頭就走！」

「今次個風好勁，我上午十一點去就基本沒什麼菜了。中午去公司附近惠康，青菜已經沒了。昨天放工，已經開始空空。」

「好像少吃兩三天菜會拉不出大便。」

「不知仲以為打一年、次次打風都係咁、超市被洗劫咗咁，無語！真的好誇張喔！」

按圖看更多颱風蘇拉下的街市現象︰

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（圖片來源︰小紅書）

網民留言，紛紛指打風前的街市及超市；全是人頭湧湧瘋狂掃貨，情況實在太誇張都被嚇呆了︰

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記者在昨日下午約15:30到中環一帶的超市視察，發現Fusion與Market Place均出現較平日為多的人流，不少人趁超市關閉前搶購食品。在2間超級市場裡，都有長長的人龍，不論在自助或傳統收銀機付款，都需要花一段比平日長的時間。



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