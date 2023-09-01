颱風蘇拉｜8號風球都阻不了北上深圳　母子消遣兩三小時提早返港

超強颱風蘇拉逐步靠近香港，8號風球現正生效，天文台指會考慮在下午6時至8時之間改掛9號風球，屆時港鐵露天路段將暫停服務。深圳早前已宣布緊急停工停業，多名北上放鬆的港人急從深圳返港，有市民指趁打風放假，今午1時許上深圳吃飯按摩，但當地多數店舖已關門，故在當地吃過飯後，下午4時已返港。



有居於上水附近的家長則指每日都會帶小朋友返深圳吃飯，因擔心9號風球後無港鐵服務，故急腳回港，小朋友則稱今日打風不用開學，「有啲開心，可以係屋企入面歎吓冷氣、瞓吓覺。」



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今日下午4時許，8號風球正生效，港鐵服務繼續如常，東鐵線上水站有不少從內地返港的市民。從內地返港的陳女士表示，因平時時間較少，趁打風有時間往深圳，她指從九龍住所出發，今日下午一二時到深圳，原打算食飯、按摩，晚上才回港，「難得打風可以放下假」。不過，她稱深圳多間商店正陸續落閘關門，故只能提早回港，或下次北上時再按摩。

住上水附近的柯太則表示，每日都會帶兒子返內地吃飯，今日過關後從朋友得知，懸掛9號風球時，東鐵返港路段服務會暫停，故急忙帶兒子回港。原定今日（1日）開學升小四的柯同學則表示，喜歡返內地玩遊戲，對今日未能開學，「有啲開心，可以係屋企入面歎吓冷氣、瞓吓教。」

林先生原本計劃趁周末，今日返內地兩三日浸温泉，但返內地數小時已見因打風原故，店舖無營業，故取消行程提早回港，現要處理取消預訂事宜。