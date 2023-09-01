颱風蘇拉天氣｜前天文台長指是荷貝後最強颱風　荷貝幾大破壞力？

超強颱風蘇拉來勢洶洶，天文台前台長岑智明指蘇拉若以超強颱風級數來襲，將會是荷貝之後，首次再有超強颱風襲港。到底荷貝有幾大破壞力，令岑智明印象深刻？以下連串數字也許有助大家了解荷貝的威力。



1979年8月1日超強颱風荷貝吹襲本港，在尖沙嘴天星碼頭錄得每小時167公里颶風，最終在本港造成12人死亡，260人受傷；53間寮屋倒塌，近800人無家可歸，2000人入住臨時庇護中心；11宗撞船事件涉18艘船隻，當中一艘10,300噸級希臘註册輪船撞向天星碼頭後於九龍公眾碼頭擱淺；5條藏於海底的電話電纜被船隻損毀，19000條電話線路失靈，電話通訊大受影響。



此外，新界廣泛地區停電。天文台更引述一項調查指，荷貝摧毀逾19000棵樹、1200公頃菜田、140公頃花圃和逾3500盆花卉、逾11萬頭牲口死亡。



1979年荷貝襲港造成12人死亡，260人受傷。（天文台圖片）

荷貝最初集結於香港之東南偏東約780公里，天文台於8月1日先後懸掛一號和三號風球，但當時風勢較弱。誰料，至翌日的8月2日早上，風勢迅速增強，風向轉向，大老山及長洲更分別錄得每小時135及109公里，達颶風程度陣風。最終，天文台改掛十號風球，荷貝更一度集結於香港以東約60公里，尖沙嘴天星碼頭也錄得每小時167公里的颶風。

1979年7月28日至8月3日的颱風荷貝路徑圖(天文台圖片)

由於荷貝移動路徑相當接近香港，據天文台記載，「荷貝的中心於下午2時左右掠過大鵬灣。在印洲塘、大埔滘及中文大學，約有20分鐘時間天色明朗及無風」，更有市民指在風眼中看見藍天。

荷貝造成12死260人傷

荷貝吹襲香港期間，導致12人死亡、260人受傷。颱風令53間寮屋倒塌，近800人無家可歸；18艘船隻涉及撞船事件，當中一艘10,300噸級希臘註册輪船撞向天星碼頭後於九龍公眾碼頭擱淺。