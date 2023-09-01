颱風蘇拉｜ 市民8號風球尖沙咀碼頭追風：蘇拉風未如「山竹」

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台昨（8月31日）凌晨發出8號風球，今日6時20分更發出九號風球，不過仍有大批市民到尖沙咀海旁追風，有人指今次颱風比2018年的「山竹」為弱，亦有人讚今次天文台發放風暴消息清晰。



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市民讚天文台比以往清晰

黃先生今日特意乘坐港鐵從深水埗到尖沙咀海旁感受風勢，「今次有少少失望」，今次風力未如「山竹」；不過他承認「危險係一定嘅，但係如果要感受大自然風嘅威力，要出來吹下風先得。」他指今次天文台颱消息發放得比以往早，可方便到打工仔。

黃先生今日特意乘地鐵從深水埗到尖沙咀海旁感受風勢，他表示「今次有少少失望」。 （鄧宇詩攝）

鍾先生帶同8歲以及10歲的女兒到場感受風勢，被問及會否有危險時，「一定有啦，所以我哋都唔靠近海邊。」10歲的女兒則表示，對於今日不用上學，十分開心。鍾先生認為，今次天文台發出的風暴消息比以往清晰。

小朋友第一次感受9號風勢

李小朋友表示，今次為第一次追風，雖然未至於站不穩，但風勢不時強烈。吳小朋友指，以往打風亦會到海旁或者碼頭追風，「今次個風7.5分，間中都會有啲好強嘅風，平時都唔算好大風。」形容今次「弱過山竹」。

曾小朋友今日第一次追風，感到「好涼爽」，對於今日不用返學，感到開心。梁小朋友的爸爸今日特意帶小朋友到場追風，小朋友指 ，心情好興奮，因為第一次見9號風球，第一次感受到如此大的風力。梁先生表示，今日特意帶小朋友出來追風，「就係要感受下」，之後會再到荃灣追風。但都會去離海邊比較遠的地方，以免發生意外。

葉生與兩位朋友到場追風，他指中午8號時風力比較似2號風球，一旁的黃同學笑言，「朝早無風仲可以返學。」

林小姐指，只是經過尖沙咀，並非特意追風，覺得現場十分大風，但未覺有危險，因為有瓦遮頭，加上不會靠近岸邊看。

徐先生大約中午一時達尖沙咀碼頭追風，他今次為第一次追風，「幾涼快，落小小雨都幾好。」同樣認為風勢未如山竹，因為早上亦未見有雨。