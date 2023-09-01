颱風蘇拉｜風暴潮殺到　天文台料吐露港水位破紀錄　沙田大埔重災

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台今日（1日）傍晚改發9號風球。受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。



▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



+ 7

天文台傍晚發出熱帶氣旋警報，超強颱風蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

吐露港水位比正常潮位增加約4米破紀錄

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

橫瀾島最高陣風超過每小時120公里

天文台提醒，海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時97、90及80公里，最高陣風分別超過每小時120、117及113公里。