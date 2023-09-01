颱風蘇拉｜埃航22:40香港飛曼谷22:08取消　無免費改簽被迫去機場

超強颱風蘇拉吹襲香港，國泰、港航等本港航空公司均取消今日（9月1日）至周六（2日）上午到航班。十號颶風信號晚上8點20分生效，埃塞俄比亞航空公司香港飛曼谷的航班ET609，原訂晚上10點40分起飛，一直沒有取消，但乘客取登機牌、進入機場禁區後，10點08分航空公司突然宣布取消航班。

乘客張小姐表示，一直向航空公司查詢航班情況，一直表示會如常起飛，更多次收到航班資訊更新航班登機閘口資料，更曾致電想改機票，但航空公司表示無免費改簽安排，需要另行付款。

張小姐因此在九號風球下，由元朗搭的士到機場，原本約270元車費，最後需要550元。她完成登機手續、通過安檢進入禁區後，張突然在晚上10點08分收到電郵稱航班取消，航空公司更在10點15分才在登機閘口向乘客解釋。

張小姐表示，航空公司職員只表示航班取消，要他們自行離開機場，或安排機場附近的酒店，需要乘客明晚乘搭同一班機，無提供改簽選擇。現場很多乘客鼓譟和理論，包括需要在曼谷轉機到非洲的旅客。

今日全日460班機停飛，埃塞俄比亞的ET609，是下午唯一一班顯示仍然按時起飛的航班。機管局表示，如周六天氣情況許可，會有秩序恢復航班。