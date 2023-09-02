颱風蘇拉｜重返「山竹浩劫」現場　蜂巢般紅磡商廈今僅失3塊玻璃

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台昨日 （1日）晚上8時15分改掛10號風球（十號颶風信號），是繼2018年超強颱風「山竹」後再一次打「十號波」，維持7小時後再改發8號風球。



記者今（2日）在8號風波的早上，再到當年「重災區」，新清水灣道、紅磡海濱廣場、將軍澳海濱長廊及杏花邨一帶視察。雖然沿路仍有不少樹木倒塌，但大致上情況都未如「山竹」般差，爬過塌樹上學、長廊爛如廢墟的情況沒有再次出現。紅磡海濱廣場可看到只有三個玻璃窗碎裂，損毀程度均較「山竹」烈風打碎無數玻璃窗而成為「蜂巢般商廈」時有天壤之別。



有市民表示，今次風力未如山竹後，加上政府有為海傍增設防波堤等，「今次香港有啲運，算香港好彩。」另亦有街坊指出，颱風蘇拉在他心目中只是排第三或第四，「得山竹三四成功力。」



▼2018年 颱風山竹對紅磡海濱廣場造成破壞▼



10號風球維持約7小時，天文台今日凌晨改發8號風球。記者今早再到當年「重災區」，今次情況大致上都未如「山竹」般差，除沿路仍有不少樹木倒塌及路面欄杆損毁這些「基本盤」。

紅磡海濱廣場碎裂玻璃窗窗框跌到地下

不過，颱風「蘇拉」的威力亦不容小看。現場所見，紅磡海濱廣場在面對海傍的位置做了不少防風的措施，由地層玻璃望進去，亦坐了不少食客在廣場用膳，與外面「追風一族」形成強大對比。面對強大的風力，記者在走近海傍位置時亦舉步維艱，幾乎無法前行，而旁邊的一個小花園擺放的燈，即使已放置沙包，亦比強風吹倒，而倒在地上。

至於紅磡海濱廣場另一面向馬路的位置，較高的樓層仍有三個玻璃窗碎裂，窗框跌到地下，但損毀程度均較「山竹」時有最少有18樓層玻璃碎裂相比可以說是非常輕微。另外，廣場附近的兩三個圍欄亦被颱風吹至「連根拔起」。

▼2023年 颱風蘇拉對紅磡海濱廣場造成破壞▼



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新清水灣道學生必經之路地上只見小樹枝

颱風山竹對本港做成嚴重破壞，由於當日在「落波」後，市民仍要上班上學，故出現了不少市民即使困難重重仍上班上學的經典畫面。當中位於新清水灣道的聖若瑟英文中學及聖言中學，由於校外一段斜行人路有大型塌樹待清理，令上學之路受阻，學生需要爬過塌樹上學。

▼2018年 颱風山竹對新清水灣道造成破壞▼



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記者今日重回相關位置，由於港府昨日已宣布今日停課，故今日未見有學生回校，但就發現榻樹的情況仍然持續，不過塌下來的均為一些小樹。一般而言，市民均可以踏過樹木以前往目的地。

另外，未知是否港府已派人處理塌下來的樹枝，大部分的樹枝均堆積了在行人天橋附近的樓梯出入口，市民難以透過相關出入口到達新清水灣道的聖若瑟英文中學及聖言中學。

▼2023年 颱風蘇拉對新清水灣道造成破壞▼



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將軍澳海濱長廊幾乎難以找到颱風來襲痕跡

至於將軍澳海濱長廊及杏花邨兩個一直被視為颱風重災區的地方，現場所見，即使當時仍然掛着8號風波，也有不少市民到海傍感受一下風力。在將軍澳海濱長廊，以往該地常被笑言颱風「一吹就散」，而當時在山竹吹襲下更可以說是廢墟一片，不止行人路地磚被吹至飛脫，連旁邊的單車徑亦難逃損毀的命運。

不過，今日記者再到將軍澳海濱長廊，發現當處一片平靜，除有部分告示牌甩落及有盆栽倒下外，幾乎難以找到颱風曾來臨過的痕跡。有住在將軍澳已十多年的市民林先生表示，今次颱風蘇拉雖然都是10號風球，但風力未如山竹，「今次香港有啲運，香港好彩。」

▼2018年 颱風山竹對將軍澳海濱長廊造成破壞▼



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他又指，當時山竹將軍澳海濱長廊幾乎水浸，海水沖上將軍澳港鐵站，在單車徑的電箱位亦被吹爛，「有啲樓搖添呀。」他估計，政府在設立將藍隧道跨灣大橋，加上政府有為海傍增設防波堤及將行人路地磚換了做雲石磚等，令今次損壞沒有那麼嚴重，「但如果好大風其實無咩用，啲海水照樣會沖埋嚟。」

另一街坊朱小姐同樣表示，今次的風力比不上山竹，因當時山竹令到近海濱長廊的天晉等大廈亦「受災」，大廈內的停車場及升降機亦受到颱風水浸影響，「今年就無依啲嘢，改善咗。」她認為今次政府處理的方法比山竹完善，及早通知何時「掛波」，令大家可以做好準備。

▼2023年 颱風蘇拉對將軍澳造成破壞▼



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杏花邨無成澤國 三棵大樹一同倒下

至於杏花邨，在當時山竹期間再成澤國，湧浪達約5層樓高，淹水情況嚴重，甚至是較內邊的杏花新城門內亦被海水湧入，連遠離岸邊的盛泰道亦被淹水波及。不過，颱風蘇拉的影響對杏花邨而言，則較輕微。不論是杏花邨海傍又或是停車場，都未見有水浸情況出現。

不過，杏花邨公廁旁的三棵大樹則一同倒塌，樹枝更被分為多節。另外，創富道部分路段亦因為有多棵大樹倒塌，而要封鎖。有車主不知悉封路，而要掉頭行駛。現場所見，政府在杏花邨多個地點都設有擋水板及沙包，尢其是停車場門前加設防水擋板上到地面。

▼2018年 颱風山竹對杏花邨造成破壞▼



杏花邨居民：蘇拉得山竹三四成功力

搬過來已兩年的張生表示，在這裡首次經歷這麼大的颱風，自己平時都會在海滂跑步，見到有樹木倒塌感到十分可惜，「聽新聞講都知依個風係勁啲，但我幻想唔到原來會咁。」他指家中在昨日都有漏水連連，而風聲亦很大，要用毛巾遮掩著漏水位置。

另一街坊丘太則帶同小朋友來到海傍，她同樣表示，今次的風沒有如山竹般破壞力強，但昨日在家都感受到風聲很大，亦看到有窗等雜物掉下來，「有個好似半隻門咁大嘅嘢跌落嚟。」

老街坊黃生則指，颱風蘇拉在他心目中只是排第三或第四，「得山竹三四成功力！」他亦重申，杏花邨的城市規劃有問題，即使政府加設擋水板或增設防波堤，事實上再遇到超強颱風亦幾乎「無咩用」，「根本唔適合畀人住。」

▼2023年 颱風蘇拉對杏花邨造成破壞▼

