港大護理系Ocamp風波｜組爸涉非禮被捕　陳肇始：如違法零容忍

香港大學護理系迎新營（Ocamp）早前傳出非禮風波，警方其後以涉嫌非禮拘捕一名港大男生。前食物及衞生局長、港大護理學院教授陳肇始今早（3日）於商台節目開腔回應事件，她表示事件仍在調查中，警方亦已介入，假如發現有違法行為，校方將「零容忍」嚴肅處理，強調活動必須要守法及正途。



警方於8月30日下午，以涉嫌非禮，拘捕一名20歲港大男生，消息指該人為Ocamp的「組爸（即男組長）」。陳肇始今早於商台節目《政好星期天》回應事件時稱，校方非常關注事件，已經展開調查，警方亦已介入，現時首要是找尋真相。

前食物及衞生局局長陳肇始現時擔任港大護理學院教授（資料圖片／李澤彤攝）

指校方都非常關心學生

陳肇始續指，假如調查後發現違法行為，學校將採「零容忍」態度嚴肅處理。她稱，無論迎新營或其他學生活動，校方都非常關心學生，希望學生可於大學進一步得到不同知識及生活體驗，但過程必須要守法及正途。問及是否需加強德育訓練，她指大學有相關培育，例如有宿舍教育，但現階段應先關心調查結果。

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陳肇始亦談及煙草政策，她表示，無論世界衛生組織，抑或港大的研究都顯示，加煙稅有效協助煙民戒煙，而且由於政府從源頭打擊私煙，因此不會令人改食私煙。她強調，政府有責任保障市民健康，並指擴大禁吸煙區的措施受市民歡迎，政府應盡力落實。