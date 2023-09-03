擬2025年吸煙率降至7.8%　盧寵茂指仍有加煙稅空間：政府迎難而上

香港吸煙與健康委會今日（3日）舉行「你」想無煙香港宣傳活動。醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港目前仍有接近 60 萬人每日吸煙，並非小數目，亦與7.8%吸煙率目標有一段距離，但強調現屆政府會「迎難而上」。他又指，世衞建議煙稅應佔煙草產品75%售價，而目前本港水平約為64%，他認為仍有相當大的調升空間。



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盧寵茂：60萬煙民非小數字

為了進一步減少吸煙人口，並保障不吸煙人士免受二手煙危害，香港政府已定下2025 年將吸煙率降至 7.8%的目標，並就控煙策略諮詢公眾。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港目前仍有接近 60 萬人每日吸煙，與7.8%吸煙率的目標有一段距離。他指60萬煙民是一個不小的數字：「大家要記住，每兩個煙民就一個會因為吸煙引致提早死亡。」

盧續指，有見煙民老化跡象，目前有超過一半吸煙人士為五十歲或以上。他指正是年長人士慢病比率較多，吸煙會引致心臟病、呼吸道疾病或癌症等，不但為個人帶來健康風險，亦為醫療系統帶來一定負擔，而二手煙、三手煙亦會影響公眾，故不但六十萬煙民健康受影響，周邊家人、朋友甚至陌生人亦受影響，必須繼續努力降低吸煙率。

盧寵茂指，60萬煙民是一個不小的數字，又告誡：「大家要記住，每兩個煙民就一個會因為吸煙引致提早死亡。」（廖雁雄攝）

7.8%吸煙率目標有難度 政府迎難以上

被問及如何看香港大學護理學院教授陳肇始早前指，要達到7.8%吸煙率目標有難度，盧回應指：「毫無疑問，現屆政府不斷都強調我哋都係迎難而上。」他相信通過政府政策的動力，再加社會人士同全體香港市民的合作，很有機會達到目標。

本港男性吸煙率世界處偏高水平

另外，吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，委員會認同和歡迎諮詢文件的方向，現時本港的吸煙率己陷入樽頸位，尤其本港男性吸煙率仍在世界處於偏高水平，「要落實更多強而有力的控煙措施，以進一步減少吸煙人口數目。」

委員會主席湯修齊表示，現時本港的吸煙率己陷入樽頸位，尤其本港男性吸煙率仍在世界處於偏高水平。（廖雁雄攝）

倡按世衛建議增煙草稅至75%

他表示，委員會的倡議包括大幅增加煙草稅至世界衞生組織建議的75%，並持續每年按通脹調整；禁止在煙草產品加入任何味道和添加劑；實施全煙害警示包裝；擴大法定禁煙區並禁止邊行走邊吸煙；持續提高合法購買煙草的年齡等等。