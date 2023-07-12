倡2009年起出生人士不可買煙　吸煙與健康委員會盼吸煙率降至7.8%

撰文：孔繁栩
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政府今日（12日）就控煙措施展開公眾諮詢，探討提高違例吸煙罰款金額、禁止某日期後出生人士買煙、打擊「火車頭」邊行邊吸煙等。香港吸煙與健康委員會表示，歡迎醫務衞生局諮詢工作，主席湯修齊希望立例規定在2009年或以後出生人士不可買煙，亦可提高合法買煙年齡至21歲，期望可以兩年內將吸煙率下降至 7.8%，盡早實現無煙香港願景。

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湯修齊：提高合法買煙年齡　由18歲增至21歲

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，香港在 2021 年的吸煙率為 9.5%，相當於約 58 萬名每日吸煙人士，要在未來兩年內將吸煙率下降至 7.8%，並非依靠單一的控煙措施可以做到，因此提高煙草稅率、擴大法定禁煙範圍、實施全煙害警示包裝、禁止在煙草產品加入任何味道或任何添加劑等，均是委員會一直倡議的措施。

湯修齊又指，任何形式的吸煙產品都有害，故委員會同時支持禁止管有另類吸煙產品，委員會會與控煙合作伙伴，一同推動公眾教育，鼓勵市民積極提供意見。

湯修齊又指，希望在2009年或以後出生人士不可買煙，但認為可先不斷提高合法買煙年齡，例如由18歲提高至21歲，同樣能達致「截龍效果」。

▼2月22日　財政預算案公布加煙草稅三成▼

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委員會又表示，根據世界衞生組織數據，煙草每年導致全球超過800萬人死亡，當中約 120萬人因吸入二手煙失去生命，世衞建議各國落實控煙措施，遏止煙草蔓延，並將在 2025年減少煙草使用三分之一訂為「可持續發展目標」之一。

委員會指，港府已制訂目標，在2025年將吸煙率降至 7.8%，委員會樂見醫務衞生局推行加強控煙策略的計劃，以達上述目標，認同諮詢文件中的四大策略，即管「供應、降需求」；「禁宣傳、減引誘」；「擴禁區、免煙害」；以及「重教育、助戒煙」。

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