控煙｜要達降吸煙率目標已時間無多　港大何世賢：煙商是頭號敵人

港府正進行《控煙策略諮詢文件》，香港吸煙與健康委員會委員、港大公共衛生學院副教授何世賢今日（22日）指，諮詢文件中針對煙草商的規管被忽視，形容煙草商是控煙「頭號敵人」，又強調在世衞《煙草控制框架公約》內清楚寫明煙草政策的制定和執行不應受煙草商的利益左右：「香港作為公約的一份子係應該徹底落實同立法去禁止煙草商有呢啲行為。」



▼7月12日 政府發表《控煙策略諮詢文件》▼



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身兼吸煙與健康委員會委員 何世賢指若盡快實施諮詢文件措施 將有效降低吸煙率

香港吸煙與健康委員會委員、港大公共衛生學院副教授何世賢表示，若能盡快實施文件內的政策，相信能有效降低吸煙率：「但係時間好緊要，因為我哋希望喺2025年或之前，吸煙率降至7.8%或以下，時間無多應該要盡快去實施。」

但係時間好緊要，因為我哋希望喺2025年或之前，吸煙率降至7.8%或以下，時間無多應該要盡快去實施。 香港吸煙與健康委員會委員、港大公共衛生學院副教授何世賢

何世賢批評在諮詢文件中，針對煙草商的規管被完全忽視，形容煙草商是控煙的「頭號敵人」，又強調，在《世界衞生組織煙草控制框架公約》內清楚寫明煙草政策的制定和執行不應受煙草商的利益左右：「香港作為公約的一份子係應該徹底去落實同立法去禁止煙草商有呢啲行為。」

他強調，公約內清楚寫明政府官員，包括立法會議員及連同所有職員都不得與煙草商有所接觸，如果在必要下情況須要接觸：「必須公開、透明，當中有潛在既得利益嘅問題。」

香港大學公共衞生學院副教授何世賢（資料圖片／歐嘉樂攝）

邵家輝：無須將煙草過度妖魔化

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，絕對支持減少吸煙者的方向，但認為控煙的方法可作商討，方法不應過於極端，例如，若徵收過高的煙草稅會影響到基層市民的選擇權：「令到某啲好基層嘅市民覺得佢哋嘅選擇權因為冇能力負擔而冇咗，對佢哋嚟講又係咪公平呢？」

立法會批發及零售界議員邵家輝．（資料圖片）

邵家輝則指，目前在本港煙草仍是合法地買賣，並非犯法的產品，「喺世界上都冇一個國家將煙草當為非法」，他強調，不理解為何要將煙草過度「妖魔化」，他舉例可用罰款阻嚇隨街亂拋垃圾的人，但若果將罰款提高至10萬元就不會贊同有關做法：「我覺得大家想少啲人食煙係冇問題，但不可以走向極端。」