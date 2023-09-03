鄧桂思案兩醫生獲撤控　盧寵茂稱感欣慰：醫療界放下心頭大石

盧寵茂今日（3日）表示，就鄧桂思誤殺案的兩位醫生林治崑和陳小劍，被律政司撤回控告感到欣慰，形容對於整體醫療界「都係放低咗心頭一個大石」，亦反映司法的獨立公正。



他又指關注家屬支援，醫護人員應保持與家屬溝通，並指要提供安全安心的崗位予醫護同事繼續工作及提供更多培訓、加強警示，務求減低醫療失誤。



盧寵茂今日（3日）下午出席控煙宣傳活動時，就鄧桂思誤殺案的兩位醫生獲撤回控訴感到欣慰，形容對於整體醫療界「都係放低咗心頭一個大石」（廖雁雄攝）

盧寵茂就鄧桂思誤殺案的兩位醫生林治崑和陳小劍被撤回指控感到欣慰，形容對於整體醫療界「都係放低咗心頭一個大石」。他強調感謝醫護同事在這段期間雖然面對壓力，仍然堅守崗位提供專業服務，無影響到整體醫療服務。

他強調，關注家屬支援，醫護人員應保持與家屬溝通，為家屬提供最好支援，務求在醫療越發精準的環境下優化醫療質素。其次，他認為要提供一個安全安心的崗位予醫護同事繼續工作，並提供更多培訓及加強警示，務求在醫療過程減低可能出現的失誤風險的機會。

盧續指，香港醫療一直在世界處於領先地位，通過今次事件，醫患之間並非敵對：「大家都係希望照顧好病人」，相信香港醫護會堅持無傷害的醫護原則即，本著為病人健康的初心。

被問及對於先前涉事醫生的控罪是否經過深思熟慮，盧表示，最終撤回控訴反映香港司法制度的獨立性及公正，由於律政司已作回應，故不作補充。