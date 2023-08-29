鄧桂思事件兩醫生涉誤殺　律政司今撤銷控罪獲批

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因醫生開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。涉事醫生林治崑與陳小劍早前各被控誤殺罪，案件今（29日）在東區裁判法院再訊，控方指考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷，並已告知死因庭，原被擱置的死因研訊將重新召開。裁判官批准控方的申請，撤銷兩名醫生的控罪。



被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），原各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。

控方指考慮《刑事檢控守則》後決定撤銷 原被擱置的死因研訊將重新召開

控方今表示，在反覆考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷涉案的2項誤殺罪，並指已告知死因庭，原被擱置的死因研訊將重新召開。裁判官批准控方申請，撤回涉案的2項誤殺罪，訟費則以書面處理。

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思，2017年1月在聯合醫院獲處方高劑量類固醇藥，當時醫生疑因未察覺她的乙型肝炎病史，開漏抗肝炎藥物。鄧其後出現急性肝衰竭，兩度換肝後仍未改善病況，同年8月病逝，終年43歲。

案件編號：ESCC98/2023