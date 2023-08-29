鄧桂思案｜林哲玄稱撤控免「醫生頭上有把刀」　聯網總監：鬆口氣

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，兩度換肝後不治，兩名主診醫生早前各被控誤殺罪，案件今日（29日）再訊，控方決定申請撤銷。



香港病人政策連線主席林志釉表示，對控方撤銷檢控不感到意外，而由於刑事檢控程序令到死因研訊延遲，他希望盡快召開死因庭，了解公立醫院的專科門診服務會否存有結構性問題。聯合醫院行政總監、九龍東醫院聯網總監楊諦岡向員工發電郵，形容撤控對所有員工而言是鬆一口氣，指會繼續與兩位醫生並肩前行，面對之後的死因庭聆訊。



未見連串嚴重犯錯 病人組織稱對撤控不感意外

林志釉表示，公立醫院每日診治很多病人，如因欠缺時間而診治有錯漏，招致刑事檢控，會增加其壓力。他續指，根據之前終審法院就相關控罪定下標準，今次案件未見連串嚴重犯錯，故當初對二人被檢控感到意外。

冀盡快重開死因庭審視會否存結構性問題

林續指，由於刑事檢控，令到原定年初的死因研訊延誤，希望可盡快召開。他表示，死因研訊除了可了解是否涉及醫生問題，亦可進一步審視公院服務會否存有結構性問題，之後再補救。

醫療衞生界林哲玄認為交死因庭處理較合適

今日有到法庭聽的醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，支持律政司撤控，他指之前醫委會的聆訊已從專業角度檢視案件，雖然兩名醫生有失誤，但未至於罔顧病人生死，認為案件於死因庭處理會較合適。他又指，醫護日常工作已相當困難，不希望他們頭上「仍有把刀」。

楊諦岡向員工發電郵：會與二人並肩前行

涉案兩名醫生來自聯合醫院，該院行政總監、九龍東醫院聯網總監楊諦岡向聯網員工發電郵形容，撤控對所有員工而言都是鬆一口氣。他又指，醫管局及聯網醫院上會全力支援涉事醫生，亦會與二人並肩前行，面對之後死因庭聆訊。他表示，二人已恢復臨床職務。