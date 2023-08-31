粉嶺高球場收地前夕　會員特來打告別場感不捨：少八個窿打唔足

政府將於明日（9月1日）收回粉嶺高球場「舊場」32公頃士地，今日（8月31日）是最後一日開放予高爾夫球會會員打球的一天。有會員今日特地來打最後的「告別場」，並表示不捨：「少咁個八個窿打唔足。」



粉嶺高爾夫球場最後一日開放會員打球，今日下午有不少人到場打球之餘，亦有人拿出手機以球場為背景自拍打卡，或與團體站在草地上合影留念。

成為高爾夫球會會員有兩年多的梁太表示在收地前一日到高爾夫球場打最後一場「farewell」（告別），亦感到不捨：「當然有啲唔捨得啦，少咁個八個窿打唔足，即係呢個場打唔足十八洞，但係冇辦法啦政府要收返。」她質疑是否有必要收回球場土地， 因香港屬於國際大都會，擁有如此美麗及具歷史的球場，在國際上享負聲譽，故為此感到可惜。

她又解釋，球場除了開放會員入場打球，亦都開放許多公眾設施給予居民去享用。另外，她認為球場範圍面積很大，故需要許多人力物力才能管理妥善，不確定政府是否有專業人士可以管理妥善。

最後一日來打球的還有陳先生，對於收回球場土地，擬作建屋用途，他認為這不符合公眾利益，「只滿足到社會好少撮人士嘅欲望」，並指無法達到建屋結果，因為球場土地不適合建屋，也沒有相關配套，認為即使「起好公屋都冇人去第一志願去住」。

他亦指不應該收回可以舉辦國際賽事的球場土地，「可以舉辦國際賽事嘅球場你又去收咗佢，佢起屋呢個世界嘅笑話嚟嘅。」