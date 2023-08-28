粉嶺高球場｜葉劉：為9公頃建屋地破壞公園　港人損失

政府表明當租約期屆滿後，如期於9月收回粉嶺高爾夫球會舊場土地，多次質疑政府收地的行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀，應新加坡駐香港總領事王首毅建議，昨天(27日）一起前往粉嶺高爾夫球場舊場實地考察。她指，適逢昨天是舊場開放日：「如此美麗而珍貴的公園，假如將來只因區區使用大約九公頃土地興建公屋，而破壞具歷史及保育價值的土地，實在香港市民一大損失。」



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葉劉淑儀在社交平台發文指，香港與新加坡同樣面對土地短缺問題，新加坡政府正研究收回更多高球場興建房屋的可行性。相比之下，新加坡高爾夫球場數目較香港為多。 隨著粉嶺香港高爾夫球會「舊場」部分將於9月1日被政府收回，她應新加坡駐香港總領事王首毅建議，昨天一起前往粉嶺高爾夫球場舊場作實地考察。

她指，一行人首先參觀一些超過四百年歷史的古墳，這些古墳可追溯到明朝，當中不少屬於新界五大族之一的鄧族。球會表示每年春秋二祭均會安排古墳的原居民後人入場參拜及祭祖。

他們又特別留意舊場生態環境，參觀了過百年歷史的「古樹」大樟樹、極為珍貴的中國水松，據說現時中國水松全球不足四百棵，當中有三十八棵位於香港粉嶺高爾夫球會，實在是難能可貴；傍晚時分看見蝙蝠等夜行動物開始出沒，球場上眾多大樹有鳥巢、不同品種的蝙蝠及貓頭鷹棲息的地方；蝴蝶園有大量原生和蜜源植物，園內更有超過一百種蝴蝶出沒，當中更包括瀕危及受香港法例保護的金裳鳳蝶及裳鳳蝶，可見舊場是一個保存完好的生態圈，各種動物得以在此棲息及活動。

昨天恰巧是高球場舊場開放日，她指許多市民帶著寵物前來玩耍，有些市民乘坐球場高球車遊覽，度過一個愉快悠閒下午。因此，她認為如此美麗而珍貴的公園，假如將來只因區區使用大約九公頃土地興建公屋，而破壞具歷史及保育價值的土地，實在是香港市民一大損失。