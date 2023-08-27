粉嶺高球場最後開放日　市民認為收回起樓有利大眾

粉嶺高球場自7月中開始每週日開放「舊球場」、即粉錦公路以東部份予市民參觀，今（27日） 為政府收回該幅土地前的最後一個開放日，有市民認為政府收回球場興建公屋對符合公眾利益，「畢竟香港人好多，上樓機會好微。」。



政府將於9月1日收回粉嶺高球場32公頃土地，而香港哥爾夫球會自7月23日起每逢周日下午免費開放予市民進場活動，今為政府收地前回後一個開放日。現場大約有200至300名市民帶同狗隻、小朋友到場遊玩，亦有非牟利機構到場参觀。現場設有歌唱表演、多個手作攤位，哥球會亦派發膠扇予入場市民撥涼。

尹太與小朋友跟從隨非牟利機構到場参觀，她表示，政府收回土地對大眾有利，「畢竟香港人好多，上樓機會好微。」她又提到，以前曾住上水，認為若在高球場興建公屋附近交通配套需加強，因為附近只有一條巴士路線出上水，商場、街市等設施亦比較少，「畢竟食住方便啲比較好」。

尹太與小朋友跟從隨非牟利機構到場参觀，她表示，政府收回土地對大眾有利，「畢竟香港人好多，上樓機會好微。」(梁鵬威攝)

李先生今日帶同狗隻第一次到場遊玩，直言球場早就應該開放予公眾，「一個咁好嘅地方。」他表示，香港較少地方可以與寵物共處，「香港好少有真草咁大個地方共享，假期一家人（可以）家庭樂。」

粉嶺高爾夫球場楊先生今日一家人第一次到場，形容在此興建公屋決定奇怪，因為附近交通配套不足。(梁鵬威攝)

楊先生今日一家人第一次到場，形容在此興建公屋決定奇怪，因為附近交通配套不足，加上只收回部分高球場，令其失去原本的價值，「收一半唔收半，咁其實留一半做咩呢？一係就收晒一係就唔好收， 因為呢度係舉行比賽，無咗一啲就無比賽，咁就真係變咗做富豪嘅樂園，咁係無意義。」

康樂及文化事務署早前宣布，收回土地當日的下午3時開始，開放部份「舊場」用地，，公園將設有「寵物共享公園」、步行徑、五人足球場、草坪等，當中「寵物共享公園」和步行徑會在9月1日開放。惟即將開放的公園與擬議公營房屋發展的9公頃用地重疊，土拓署的補充環評日後一旦通過並正式建屋，預料公園便要收回，市民或只得數年時間享用「新公園」。