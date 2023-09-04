搞旺夜市｜恒基3大商場4招吸引夜遊人　美麗華商場市集營業至11時

政府即將公布振興夜經濟措施，恒基兆業地公布全力支持政府推動夜經濟，集團旗下三大商場將會推出四招鼓勵夜間消費措施，增加商場及區域人流。其中中秋節及十一國慶假期期間，會有音樂表演，由歌手姚焯菲、馮允謙及黃淑蔓等演出；另會舉行「悠遊夜市」，雲集超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊， 當中20檔更會營業至晚上11時；部份商場商戶亦會延長營業時間；商場期間也推出「After 8夜間消費三重賞」，顧客可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券、免費泊車。



恒基地產執行董事黃浩明表示，集團積極響應政府推動夜經濟，期望與特區政府及社會各界一道透過推廣夜經濟，為零售及餐飲業帶來提振作用。



恒基商場辦共10場音樂會 姚焯菲、馮允謙等演出

恒基表示，集團旗下商場將舉辦共10場音樂會， 在中秋國慶假期期間與眾同樂，其中歌手姚焯菲將於中秋夜（29日）在將軍澳新都城中心2期MCP CENTRAL舉行簽唱會；歌手馮允謙及黃淑蔓則會在國慶日 (10 月 1 日）於馬鞍山MOSTown新港城中心舉行音樂會， 其他歌手包括鍾柔美、黃妍、張進翹、洪助昇等等亦會於10月的周五、六輪流登場；尖沙咀美麗華商場Mira Place 的「悠遊賞月．賞音樂」亦會於9月29日至10月2日一連四晚在 Mira Steps帶來Busking表演，支持新晉本地音樂人。

商場辦夜市集推廣本地店 部份商戶延長營業

Mira Place於9月29日至10月2日舉行的「悠遊夜市」，雲集超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊，當中20間更會營業至晚上11時； 恒基表示，部份商場商戶亦會延長營業時間，讓市民及旅客在晚上繼續消費。

新都城中心2期則於9月30日至10月2日及10月14至15日，在商場天幕廣場舉辦齊集多個本地品牌及工作坊的特色主題市集帶來集食、買、玩及娛樂於一身的夜間體驗。

晚上8時後到恒基商場消費賺取雙倍積分

另凡登記為Mira Place或H·COINS會員，晚上8時後到集團旗下商場消費，即可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券、及免費泊車共「三重獎賞」。 其中， MCP新都城中心及MOSTown新港城中心將向 H·COINS會員派發合共12,000張電子購物禮券。

恒基表示，相信在政府的統籌及業界的響應下，一連串特色夜間活動及消費優惠將能帶動本地經濟復蘇 ，重塑有活力的夜色香港。