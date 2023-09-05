颱風蘇拉｜太陽能板被吹落街揭安裝免審批　全港2.3萬處已安裝

超強颱風蘇拉早前襲港，多處有天台太陽能板被吹落街，事件揭露安裝毋須屋宇署審批，成為安全隱患。究竟香港有多少地方已安裝太陽能板？



官方沒有安裝太陽能板數據，不過由於安裝太陽能板的樓宇以及村屋，多數為得到兩間電力公司的上網電價優惠，故可參考兩電數據。港燈截至今年3月底，有超過430個太陽能光伏系統已經參與港燈上網電價計劃，而中電的「可再生能源上網電價」計劃約有1.9萬宗已成功接駁至中電電網，而接獲申請則有2.3萬宗。即合共約有2.3萬處已安裝太陽能板。



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李鄭屋邨、南豐新邨太陽能板被吹落地

超強颱風蘇拉上周襲港，深水埗李鄭屋邨有太陽能板連支架墜下，鰂魚涌南豐新邨有窗戶被太陽能板擊中損毁，風雨直吹進屋。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業昨日（4日）指出，估計有部分太陽能板工程未必有交屋宇署備案，或未必符合標準，呼籲業主檢視工程是否由合資格承建商進行，以及工程有否向屋宇署備案，如果未能保障安全，應盡早移除。

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港燈有430個上網電價用戶 中電收2.3萬宗申請

事件引起公眾憂慮在樓宇安裝太陽能板是否安全，屋宇署未有全港數據。近年為推廣再生能源，兩間電力公司均會透過上網電價計劃，為合資格已安裝太陽能板的樓宇以及村屋提供電費優惠，故此兩電掌握已安裝太陽能板的建築物數據。

港燈回覆指，截至今年3月底，超過430個太陽能光伏系統已經參與港燈上網電價計劃，當中約8成的系統安裝在住宅及工商業樓宇。中電發言人表示，「可再生能源上網電價」計劃推出至今年6月底，中電接獲2.3萬多個申請，當中主要為村屋，其中約有1.9萬宗已成功接駁至中電電網。