輸入外勞｜新計劃無先派名額予已有外勞院舍　業界憂舊人難續期

港府宣布設立「院舍輸入護理員特別計劃」後，原有的「補充勞工計劃」則不再接受申請，而首輪提供約千個配額，剛完成審批。相關計劃是以先到先得方式審批申請，惹來院舍業界不滿。安老服務協會委員李輝今早（5日）表示，不少以往循「補充勞工計劃」申請輸勞的院舍不能在首輪特別計劃獲批配額，即舊有外勞或因未獲名額而未能繼續在港工作。李輝批評，新舊計劃銜接出問題，不應以先到先得方式審批申請，而是應優先處理原已聘用外勞的院舍。



港府宣布設立「院舍輸入護理員特別計劃」後，原有的「補充勞工計劃」則不再接受申請。（資料圖片）

「院舍輸入護理員特別計劃」首輪提供約千個配額，剛完成審批。據社署回覆，共收到370間院舍遞交申請2,162個輸入護理員配額，而最終173間院舍獲批1,003個配額。相關審批結果，惹來院舍業界不滿。安老服務協會委員李輝今早在電台節目表示，收到審批結果後不少院舍感到慌亂徬徨，因為不少以往循「補充勞工計劃」申請輸勞的院舍不能在首輪特別計劃獲批配額，即舊有外勞或因未獲名額而未能繼續在港工作。

她指出，不少舊有外勞只有約半年就到期，卻無法拿到配額。以因疫情而來的數百名外勞作例子，其一般簽證為兩年，如拿不到配額，合約則會明年相繼到期。雖然在9月及12月將分別再有新一輪的「院舍輸入護理員特別計劃」，但她指出如12月才獲配額，時間已十分緊迫，因現時有太多外勞申請，成功獲配額可能亦需一兩個月才可安排員工來港。

李輝批評，院舍業界一直有輸入外勞計劃，現時新舊計劃銜接出問題，政府不應視其和其他業界一樣，以先到先得方式審批申請，而是應優先處理原已聘用外勞的院舍。她又指，政府以先到先得方式審批申請，以「以為好公平，其實並唔公平」，認為此只是有利於部分填表快或懂得用電腦的人。

她亦引述，有擁有多間院舍的業界，一間有100宿位的院舍獲派15個外勞名額，但另一間有300宿位的院舍卻沒有獲派名額，「都唔知開心定傷心好。」