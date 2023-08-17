建造業輸入外勞共收26份申請　涉引入5251人

建造業輸入勞工計劃首輪申請8月16日午夜截止，發展局今午（17日）在社交平台專頁撰文指，共收到26份申請，涉及輸入5,251名外勞。比對截至昨午（16日）5時的數字，即截止前最後數小時，申請宗數由11宗增加15宗，涉及外勞人數也由3,910名外勞增至5,251名外勞。



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發展局今午在社交平台專頁發帖，提到建造業輸入勞工計劃首輪申請共收到26份申請，涉及的輸入勞工配額總數為5,251人。對比起昨日下午5時的數字，當時申請宗數只有11宗，涉及3,910名外勞。

以計劃的配額上限為12,000個計算，原本11宗申請、涉及3,910名外勞，佔可用配額約32%。而申請截止後，申請總數增至26宗、涉及5,251名外勞，則佔可用配額約43%，較前者增約11%。

發展局在文中指，會按程序審批有關申請，預計可於九月底或之前完成審批並公布審批結果。相關完成審批的日期與昨日局方在回覆中所提及的未有改變，似乎未有因為申數大增而令審批時間延長。

發展局指，會透過「建造業議會短期勞動力供應專責小組」及「建造業輸入勞工計劃諮詢委員會」，就合資格申請工種／職位、工資中位數及聘用條款，以及計劃的整體運作諮詢業界持分者包括勞資雙方、培訓機構等的意見。當局亦已成立跨部門委員會，就接獲的申請向發展局常任秘書長(工務)提供意見。

計劃的配額上限為12,000個，發展局稱業界會因應其工程項目的進度，決定提交輸入勞工申請的時間，首輪申請的配額數目佔整體配額的一部份反映行業的實際操作，當5未來會按季接受尚餘配額的申請，下一輪申請為10月，其後會在每年的1月、4月、7月及10月接受申請。

發展局也強調，有關配額只是應對人力需求的其中一項措施，培育本地勞工及推廣創新科技應用是另外兩個重要環節，當局會繼續與建造業及勞工界攜手加強該等環節的工作。