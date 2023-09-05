馬會去年總投注額破紀錄　繳6億額外足球博彩稅　指再加稅難競爭

馬會投注總額再創新高！賽馬會今晚（5日）公布，今年6月30日截止的2022/23財政年度，總投注額為3,048億元，令其得以回饋社會359億元，兩者均創歷史新高。



馬會於未來五年需向庫房繳交累計合共120億元的「額外足球博彩稅」，而當中6億元需要在2022/23財政年度入賬，非常關注博彩稅率日後會否永久調高。馬會表示理解政府的財政需要，但指繳納的足球博彩稅率為毛利潤的50%，高於澳門一倍；賽馬博彩稅率最高更達75%，比日本40%水平高出婅一倍。馬會稱正面對着來自無需繳稅的非法莊家，以及在低稅制下經營的海外體育博彩營運商的激烈競爭，「如博彩稅率增加，馬會的收入及競爭力將會大跌，令馬會難以投資於未來發展，更甚的是無法維持現時貢獻社會的水平」。



▼2023年7月16日 2022/2023年度馬季煞科戰▼



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本地賽馬投注額微跌1.3% 拓展海外市場成功彌補跌幅

賽馬會今天舉行周年大會，會後公佈截至6月30日止的2022/23財政年度業績。馬會形容過去一年充滿挑戰，需要應對首七個月的疫情限制，亦受到疫後經濟放緩所影響；而宏觀經濟趨勢也顯示，經濟環境將持續相當困難。

馬會指本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為香港賽馬拓展海外市場，以擴大顧客及收入基礎的策略取得成功，足以彌補這方面的跌幅，期內匯合彩池投注總額上升3.0%至254億元，佔整季本地賽馬投注總額19.6%，馬會來自本地賽事的收入亦按馬季上升1.5%。在這馬季增加三個全球匯合彩池賽馬日，令越洋轉播及全球匯合彩池兩項業務的投注總額上升12.5%，佔賽馬投注總額8.4%。

馬季的賽馬投注總額增加0.5%至1,411億元，以財政年度計算，則為1,404億元，與之前年度大致不變。以2022/23馬季計算，來自賽馬投注的收入上升1.8%至64億元。

足球博彩業務大升9% 五年內須繳120億額外足球博彩稅

至於足球博彩業務，馬會形容表現強勁，投注額上升9.1%至1,569億元。世界盃賽事只貢獻部份增幅，更大原因是馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」，有助為賽事推出新的即場投注選項，以增加馬會相對非法賭博市場的競爭力。

今年財政預算案提出，馬會須在未來五年需向庫房繳交累計合共120億元的「額外足球博彩稅」，而當中6億元需要在2022/23財政年度入賬，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億港元，與去年大致相同。

「回饋社會」359億創歷史新高

隨着六合彩獎券恢復每周攪珠三次，2022/23財政年度的投注額增加29.2%至75億元。

馬會表示，即使困難重重，該財政年度的總投注額為3,048億元，得以回饋社會359億元，兩者均創歷史新高。當中包括破紀錄合共 286億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款73億元。

應家柏：疫後同樣艱難 將跌宕起伏一段時間

馬會主席利子厚感謝賽馬業界同儕、馬會會員、政府、各內地機關，以及馬會管理層成員和全體員工，並特別向廣大顧客表達謝意。行政總裁應家柏形容「馬會以堅韌及靈活的方式應對疫情，表現出色」，但他指疫後經濟環境無疑同樣艱難，預期將跌宕起伏一段時間，他指馬會上年度能夠創下非凡業績，全因訂下發展世界級賽馬的策略。

▼2022年5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



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