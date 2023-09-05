Ocamp風波｜教育局稱對違法行為零容忍　若屬實大學必採紀律行動

大學迎新營（Ocamp）接連爆出涉嫌違法或性侵行為，教育局今日（5日）表示非常關注近日涉及大學迎新營活動個案，指對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」，已明確要求相關大學嚴肅處理迎新營活動的學生投訴，又指大學亦應加強培養學生品德的工作，並確保迎新營活動在合法、安全及參與者互相尊重的前提下進行。



教育局指若投訴屬實大學必定採取紀律行動：嚴重者可被開除學籍

教育局稱，非常關注近日涉及大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」，而該局已明確要求相關大學嚴肅處理迎新營活動的學生投訴，並配合執法機構的調查。若發現投訴屬實，大學必定按機制採取紀律行動，嚴重者可被開除學籍。

教育局強調社會各界對大學生的行為和操守有所期望，大學生必須遵紀守法，持守正面價值觀、實踐良好品德行為，自尊、自愛、自強，成為德才兼備，具個人素養的良好公民。大學亦應加強培養學生品德的工作，並確保迎新營活動在合法、安全及參與者互相尊重的前提下進行。

行政長官李家超今早出席行政會議復會前，亦回應指大學發生性侵犯甚至其他違法行為，是不能容忍，大學生作為社會棟樑，社會對他們是有期望，如有違法行為是難以接受。他要求大學辦學團體要跟執法部門配合調查，盡快處理事件，若不涉違法行為，都有責任維持學校內的紀律。