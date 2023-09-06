防中暑指引生效後　調查揭6成工友仍曾有中暑徵狀　逾半一周一次

政府今年5月更新《預防工作時中暑指引》，綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會今日（6日）公布在8月進行的調查結果發現，在《指引》生效後逾3個月期間，有超過6成戶外工作工人於工作期間曾出現中暑徵狀，當中逾半出現徵狀頻率更達每周至少一次。團體認為，氣候變化令工友承受暑熱健康風險加劇，促請港府於暑假後進行全面檢討時須針對各行業實際情況，並於明年5月前重新制訂切合工友需要及實際可行的防中暑措施。



綠色和平聯同香港天主教勞工事務委員會在8月進行的調查，訪問了123名建造業和食環署外判清潔工。結果顯示，98.4%受訪工友同意或非常同意近年香港愈來愈熱，而61.7%人在新《指引》實施後的三個月，在工作期間仍曾出現熱疾病症狀，包括暈眩、體力不支、呼吸困難、氣喘、心跳加速等，當中更有逾半（53.9%）曾感不適工友每周至少出現一次上述症狀。

在今日調查記者會上，紮鐵工友威哥批評更新後的《預防工作時中暑指引》無助降低工友中暑風險。綠色和平項目主任伍漢林亦表示，高溫天氣已成新常態，今年七月全球氣溫創有紀錄以來新高，香港過去兩年均錄得50日以上溫度超過33度的酷熱天氣，戶外工友因中暑而傷亡風險恐怕有增無減，但更新的《指引》離地難執行，且缺乏法律效力，成效不彰。

對於港府早前表示會在暑假後全面檢視《指引》，今次調查顯示，有逾八成受訪工友認為須將中暑等與高溫相關熱疾病列入可補償職業病，近八成受訪工友認為港府應訂立具法律效力的防中暑措施，保障戶外工友健康。

團體促請港府設專責小組，與工會商討針對各行業實際情況的防中暑措施，將熱疾病納入可補償職業病範圍，長遠則須訂立《職業安全及健康（預防工作時熱疾病）規例》，增加僱主向僱員提供適當防暑安排和裝備的法律責任。