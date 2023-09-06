六旬房東非禮16歲少女租客　強吻胸襲說：點解唔著底衫　囚9周

六旬房東涉嫌擅入其出租元朗村屋，向16歲入住不久的少女租客索吻並稱：「錫番啖得唔得。」少女租客即掩咀，房東疑強吻其臉頰，又環抱及捏她的胸部兩下，並說：「你點解唔著底衫？」少女即衝入廁所致電朋友求助。房東被控兩項非禮罪，案件原定於今(6日)在西九龍法院開審，被告改認罪，裁判官施祖堯指案情非常嚴重，斥被告行為狂妄惡劣，無理下流地要求親吻事主，更環抱捏胸，年輕的女事主必然受驚，判被告入獄9星期。



被告賴顯發(61歲，司機)，承認於2023年3月17日及19日，在洪水橋某村屋內兩度猥褻侵犯女子X。

被告賴顯發在西九龍法院承認兩項非禮罪。（資料圖片）

安慰事主X兼吻臉頰

案情指，女事主X今年2月起租住被告於洪水橋的村屋單位，至今年3月17日，女事主在單位煮食時，被告得知X曾與母親爭執，遂上前安慰，並向X說：「唔好嬲啦，錫番啖先啦。」並吻X的臉頰。

2千港元換1450人民幣後索吻

兩日後，X在屋內點算利市錢，並打算把人民幣兌換成港幣，被告擅自入屋，並稱欲以2,000港元換事主的1,450元人民幣，X指金額過多，被告說：「你需要錢，攞住啦。」並放下該2,000元，然後向X索吻，並說：「錫番啖得唔得？」事主即掩口，仍遭被告強吻右臉。

事主被環抱即雙手護胸

被告繼而從後雙手環抱X，X即用雙手護胸，被告捏右胸2次並說：「你點解唔著底衫？」被告的手又移向女事主的腰和大腿，X掙脫並跑進廁所躲藏，並致電朋友求助。

被告同日被捕，他警誡下承認曾吻X及摸她的腰和大腿。

案件編號：WKCC 2854/2023