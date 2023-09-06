沙田龍華酒店大股東　被指欠表親款項未還　被入稟追近4千萬

以燒乳鴿馳名的沙田龍華酒店，其公司大股東被指拖欠一名供應乳鴿等食材的貨款後，又拖欠對方借款未還。該表親並稱為讓龍華營運，准他們先還利息，卻只收得90萬元。追討還款不果，昨(5日)入稟高等法院追約3957萬元。



原告馬光偉，被告為鍾馬莉和龍華酒店有限公司。鍾馬莉為龍華的董事和大股東。

位於沙田的龍華酒店以乳鴿馳名。（陳浩然攝）

指被告欠乳鴿貨款逾473萬

入稟狀指，馬、鍾二人為表親關係。雙方於2013年8月達成口頭協議，馬同意每月向龍華供應乳鴿等食材，大約每隻乳鴿賺取1至2.5元。及至2018年1月，龍華開始未能向馬支付貨款。基於對兩被告的信心和信任，加上雙方有親戚關係，鍾亦承諾會償還欠款，馬繼續向其供貨。截至2018年10月1日，兩被告拖欠逾473萬元。

拖欠借款641萬

此外，馬和龍華於2013年8月達成另一口頭協議，馬向龍華借款，讓對方作營運之用，每月利息介乎2.5%至3.3%。惟自2018年1月起，兩被告未能還款。至同年10月時，兩被告共拖欠逾641萬元。

指被告只還了90萬元利息

原告又稱，於2018年10月時曾和兩被告討論兩筆欠款。原告同意對方不需要即時還，但需償還利息。但被告只還了90萬元，便一直拖欠還款。截至今年7月底，鍾和龍華分別拖欠約2211萬和1746萬元。原告多番要求兩被告還款但不果，遂入稟追討。

案件編號：HCA1432/2023