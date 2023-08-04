曹貴子被指向商人借7千萬未還款　被追本金連利息9870萬

撰文：朱棨新
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有「股壇醫生」之稱的曹貴子，被指曾向一名商人借款2000萬和5000萬元，期間只清還部份款項。該商人指曹連同利息，共拖欠他約9870萬元。該商人現分兩案入稟高等法院向曹貴子追討。

被告曹貴子早前涉詐騙等罪全部被裁定罪名不成立。(資料圖片/歐嘉樂攝)

2018年向原告借2千萬

首案的原告為Cheung Yan Cheung，被告為曹貴子。

原告在入稟狀指，2018年10月與曹達成貸款協議，原告向曹借出2000萬元，利息為每年10%。原告並把貸款以支票形式，分5次開給曹的妻子歐翠儀，由歐代曹收取款項。惟曹未有償還任何款項，截至本年7月底，拖欠的利息約853萬元。原告曾於7月底要求曹還款，但曹未有還款，遂入稟追討。

2011年借5千萬被追本金及利息

另一案件的原告為精裕塑膠實業有限公司，被告為曹貴子。原告在入稟狀指，根據2011年9月的貸款協議，原告向被告借出5000萬元，貸款的年息為10%，曹需於2012年9月15日前清還本金。

原告和曹及後四度達成協議，把還款期押後，年息亦調低至8%。曹其後每月支付利息約33萬元，至2018年7月後未有再支付任何利息。

截至本年7月底，曹拖欠本金5000萬元，和利息約2017萬元。原告曾於本年7月底要求曹還款不果，原告遂入稟追討。

案件編號：HCA1232、1233/2023

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