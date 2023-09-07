夜經濟｜廠商會倡劃免費泊車區　邀英超、NBA及國際馬戲團訪港

港府近日籌備「搞活」夜經濟，特首李家超預告最快下周公布細節。廠商會會長史立德今日（7日）在電台節目表示，贊同港府現階段推出相關措施，而參考內地和海外經驗後，認為應「拆牆鬆綁」以方便市民外出消費，如劃設專區可以免費泊車等。他希望港府可以向旅客派發夜間消費券，例如晚上9時後可以使用，提供包括餐飲優惠，交通服務有優惠。

他又建議，邀請國際球隊、英超、NBA、國際知名的管弦樂團、馬戲團來港，在中環海濱等地表演。



史立德：香港夜繽紛個名都幾好聽

政府暫定連串推動「夜經濟」的活動名為「香港夜繽紛」。史立德今日在電台節目中表示，認同政府推出夜間經濟活動提振經濟，加上推出的時間接近十一黃金周，推出時間合適應該可以吸引到多D旅客，「『香港夜繽紛』𠵱個名都幾好聽。」他亦相信，本港有夜市可以吸引一眾本來北上消費的港人會回港消費。

廠商會會長史立德。（香港中華廠商聯合會提供圖片）

廠商會盼政府拆牆鬆綁方便消費

他又指，參考內地和海外經驗後，認為政府應「拆牆鬆綁」以方便市民外出消費，如劃設行人專用區、劃定地區在晚上可免費泊車、商場晚上九時後有優惠或免費、放寬食肆牌照申請。

他認為，港府拓展更多具特色及創新的夜經濟項目，如夜間體育活動，邀請國際球隊包括英超、NBA訪港，又提議在夜間舉行無人機表演、光影夜，以及國際馬戲團表演。

十八區輪流特色表演

他又提到，十八區都有不同的特色，如跑馬地賽馬、香港仔漁村等，至於中西區大館這場地，可籌備一些表演、文化藝術、國際性展覽，或國際性音樂會，又或在中環海濱舉行大型管弦樂、維也納管弦樂、馬戲等，可以根據各區特色輪流舉行相關活動，「每一區輪流有個特色去做，咁唔需要爭吖嘛。」

此外，為了刺激消費可以向旅客派發夜間消費券，例如晚上9時後可以使用，送甜品等；餐飲優惠、交通亦要有優惠，「比佢去蘭桂坊飲嘢，一齊搞起個夜間消費。」