業主指租客搬走後仍欠租　TG群組公開租客女兒資料　判感化1年

業主與租客糾紛，租客搬走後，業主收到一封寄給租客女兒的大學信函，從而得知租客女兒的資料。業主之後涉嫌透過Telegram的群組，公開租客女兒的個人資料，包括其英文姓名及照片等，令租客女兒飽受精神困擾及失眼。業主因而被控未獲當事人同意而披露其資料罪，他早前在觀塘法院認罪，求情稱只是想討回他應得的租金。署理主任裁判官鄧少雄參考過被告的相關報告後，今(14日)判業主接受感化1年，期間需接受精神及心理輔導。



被告鄭展鴻(36歲，無業)承認於2022年2月17日與2月18日，在香港未經一名資料事主X同意下，披露其個人資料，包括其英文全名、相片和學歷等，意圖令X蒙受傷害。

被告張展豪在觀塘法院承認未得同意下公開他人資料，被判感化一年。(資料圖片)

被告與事主父有租務糾紛

案情指，女事主X的父親於2020年5月租用了被告的物業，同年12月至2021年3月，X父均未有交租，被告與X父未能達成和解，X父一家等最後搬走。被告在X父等人搬走後，發現一封由大學發給X的信件。

聲稱會在大學外貼大字報

被告於2022年2月17日，利用名為「CMO」的Telegram帳戶，在一大學學生成立的群組中披露X的個人資料，包括其英文全名、照片及學歷等，又稱除非欠租得到妥善解決，否則將在大學外貼「大字報」。被告翌日又在群組公開X的英文全名，敦促其父母聯繫他。事件曝光後，X飽受精神困擾和失眠，她亦擔心其安全。

被捕後稱想解決欠租事宜

被告於去年10月27日被捕，他警誡下承認在Telegram群組披露X的個人資料，以敦促其父親聯繫他，以解決欠租事宜。

辯方律師求情指，被告因守法認知不足及沒有考慮後果，才鹵莽犯案，又指被告只是想取回他應得的租金。

案件編號﹕KTCC 653/2023