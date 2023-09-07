黑雨｜深圳排洪3小時後流量增至每秒120立方米　港府指新界或水浸

港府昨日（7日）晚上11時44分公布，已接獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於今日（8日）零時零分排洪。港府指，一些新界地區可能出現水浸情況，相關部門包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，採取適當措施。而北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動。深圳方面原本指流量為每秒70至80立方米，但在排洪3小時後指深圳水庫水位已超過汛限水位，把流量增至每秒120立方米。



根據深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室昨晚發出的《深圳水庫排洪預警的緊急通告》稱，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，經研究，決定於9月8日0時15分開始排洪，流量為每秒70至80立方米，請福田區、羅湖區、龍崗區組織相關人員遠離河道區域，並密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

在排洪3小時後，由於深圳水庫水位已超過汛限水位，深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室發布緊急通告，決定於9月8日3時15分開始調整排洪流量為每秒120立方米，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

9月7日，深圳多處水浸



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9月7日，本港多處因暴雨水浸

