黑雨水浸｜超過20輛巴士被困　九巴：爭取中午恢復多些巴士服務

天文台昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，至今早9時接近10小時，多個地方出現嚴重水浸，大部分的巴士暫停受服務。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，留意到政府宣布「極端情況」至少維持至中午時分，故九巴亦會爭取在中午時間恢復多些巴士服務，惟現時北區、九龍東方面仍出現水浸及道路積水，料影響巴士恢復服務。他透露現時有超過20巴巴士被困，早前已與同警方及消防處聯絡，協助相關乘客離開，暫沒有到乘客被困。



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不少巴士機件因暴雨有損壞

簡學悕在港台節目中表示，現時九巴僅維持S1、S64C、S64X有限度服務，至於其他巴士路線則暫停日間服務直至另行通知。他表示，同事已經在外面留意最新路面情況，如情況許可，則會恢復巴士服務。

他又指，留意到政府宣布「極端情況」至少維持至中午時分，故九巴亦會爭取在中午時間恢復多些巴士服務，惟現時北區、九龍東方面仍出現水浸及道路積水，加上有不少巴士因昨日的暴雨而影響機件，料影響巴士恢復服務。

他透露，被困的巴士具體數字仍在確定，但預料有超過20輛巴士被困，包括因為前方路段水浸及暴雨影響機件，被困位置分別在柴灣、龍翔道及沙頭角道等，沒有到乘客被困。

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