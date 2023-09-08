黑雨水浸｜暴雨致市面大亂　前天文台助理台長梁榮武：雨帶難預測

黑色暴雨警告至今日（8日）早上9時仍然生效，香港各區水浸嚴重，市民措手不及。前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，今次暴雨是強颱風海葵的殘餘，雖然天文台一直在人造衛星看到殘餘向著香港走近，惟到底對本港影響有多大，卻難以預測。



他強調，現時仍沒有能力可以掌握到暴雨帶是影響本港、澳門或是鄰近地方，故天文台要衡量誤報風險。他又指，接連有惡劣天氣是好清晰的「氣侯變化」警號，不可以再「舞照跳，馬照跑」，否則就「世界末日」。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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黑色暴雨警告早上9時仍然生效，有聲音質疑為何有那麼大的暴雨帶橫過香港，天文台卻沒有預報。梁榮武在商台節目中表示，最理想當然及早有預報，但暴雨帶與颱風有很大分別，因為風是一個頗大的系統，在幾日前天文台已經可以看著其路線預測，最終風力有多大可能會有不同，但預先知道颱風何時最接近本港或對本港最危險。

他續指，比起颱風，暴雨則來得很快，而今次的暴雨帶明顯是強颱風海葵的殘餘。雖然天文台一直在人造衛星看到殘餘向著香港走近，惟到底對本港影響有多大，是否可預先知道破紀錄的一小時雨量158.1毫米，卻難以預測，「如果有一已非常非常不錯，半小時已經是完全合格，有時無辦法真係達咗標先可以發出暴雨警告。」

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

他強調，暴雨帶千變萬化，現時仍沒有能力可以掌握到暴雨帶是影響本港、澳門或是鄰近的地方，故天文台要衡量誤報的風險。他又指出，本港接連惡劣天氣影響，是好清晰「氣侯變化」的警號，不可以再「舞照跳，馬照跑」，認為大家必需要留意及關注情況，「如果咁嘅訊息咁都唔收，就真係世界末日。」

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼

