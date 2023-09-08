黑雨水浸｜黃家和通宵滯留港鐵站　座駕洪水下死火：一開門湧入嚟

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台至今仍發出黑色暴雨警告。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，自己與家人昨晚約11時，駕車經海洋公園往深水灣期間遇上暴雨，車輛中被洪水圍困「死火」，在消防協助下涉水前往海洋公園港鐵站暫避，滯留至今。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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駛經海洋公園「死火」 消防員主協助解困

由昨晚起暴雨一直持續，導致多區水浸，香港餐飲聯業協會會長黃家和亦受影響！他今（8日）在電台節目中表示，他與家人昨晚約11時，駕車經海洋公園往深水灣期間遇上暴雨，整架車被洪水圍困「死火」，後來有消防員主動提供協助，指該處危險需前往安全地方暫避，「一打開門啲洪水湧唒入嚟。」

他其後見到前方有海洋公園港鐵站，故便涉水前往，至11時半到達港鐵站暫避，「地鐵始終安全啲，睇下有無人幫到手。」他其後又報警求助，獲告知不要亂走，應等到不再水浸後，再找拖車拖走車輛。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／林靄怡攝）

滯留海洋公園港鐵站至今早 黃家和：成晚無瞓眼光光

他表示，昨日暴雨嚴重，一直未有停過，去深水灣的道路一直有榻樹及水浸的情況，沒有辦法回到家中，在晚上11時滯留至今，「成晚無瞓，我琴晚11點幾嚟到地鐵站眼光光。」

他透露，自己衣衫已濕透，需用到地鐵大堂的吹風機吹乾衣衫。他續指，至少有7至8個人與自己一樣滯留在港鐵站，幸港鐵職員最終允許避雨的市民可以在收站後，仍可留在站在地鐵內，並提供餅乾及樽裝水。他透露，自己當時亦有上網找附近的酒店想暫住，惟都全部客滿，現時唯有等兒子拿抗生素藥物給自己。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

