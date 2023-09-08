黑雨水浸｜汽車全保包極端天氣被掩浸　家居保險包水浸損失

本港周四（7日）晚持續下暴雨，黑色暴雨警告從晚上11點05分一直生效至周五下午3點40分。全港多處嚴重水浸，大量汽車在停車場內沒頂，也有在馬路中間被淹沒，另有民居出現水浸，損失慘重。

有保險業界表示，汽車全保及家居保一般都無條款排除極端天氣情況，如車輛或家居財物有損失都會獲得賠償，但如只買了汽車第三保，天然災害造成的損失或不在保障範圍。

至於黑雨、極端情況下返工，受《僱員補償條例》。



▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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第三保一般不包天災

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，汽車如果因停車場嚴重水浸損毀，或是在馬路間被淹沒，車主只要購買了汽車全保，不是蓄意或惡意行為造成，一般會按車輛現時的市值作賠償。他強調條款列明車主應盡可能避免出現事故，如車主見到前方道路有嚴重水浸仍向前駕駛致損壞，便有機會不獲賠償。

但如司機只買了汽車的第三保，又會否獲得補償呢？羅少雄稱第三保一般不會包括天然災害造成的損失，只保障車主對第三者責任上造成的損失或損毀。他稱只買了第三保的車輛不會因水浸獲得賠償。但如因天氣狀況致其車輛沖走，撞倒或損其他車輛，便應屬於第三保的保障範圍。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，汽車如果因極水浸壞車，如購買了汽車全保，只要不是蓄意或惡意行為造成，一般會按車輛現時的市值作賠償。（資料圖片）

家居保險設每件財物賠償上限

如家居出現水浸致財物損失等情況，家居保同樣受理。但羅稱業主購買家居保時，要留意條款內的每件財物賠償上限為多少，業主可按自己需要及因應賠償金額考慮投保。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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「極端情況」下返工受《僱員補償條例》保障

港府周五早上宣布出現極端情況，除與僱主就極端情況存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啟程上班。但如僱員返工期間受傷或死亡，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任，僱員補償保險將會提供保障。

香港保險業聯會指出，在僱員在工作開始前4小時內，以直接路線由其居所前往工作地點途中，或在工作時間終止後4小時內，由工作地點前往居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作初受僱期間因工作遭遇意外而引致。

保聯又指出，如因水浸引致財物出現損失是屬於財物全險的保障範圍。假如財物或貨物因水浸造成損失，物主應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、或將未受損的物件搬離已浸濕的物件以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

假如大廈因水浸造成損失，例如電梯或其他公用設施受水浸波及，業主、法團和大廈管理公司應在可行及安全的情況下盡量減低損失和清理積水，亦應盡快通知保險公司，以便保險公司可以盡早安排理賠人員和公証行評估損失，將受影響時間減至最低。

保聯又指出，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。惟投保人／司機必須留意：大部份保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。

▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼

