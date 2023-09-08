黑雨水浸｜整理歷年深圳排洪　內地通知後　港府曾遲一小時公布

颱風海葵殘餘氣旋令香港和珠三角地區下暴雨，本港周四（7日）晚上11時05分改發黑色暴雨警告持續到周五下午，史上最長，多處嚴重水浸。深圳同樣受到大雨影響，港府在同日晚上11時44分發稿，稱深圳水庫會在16分鐘後排洪，被批公布來得太遲。

2014年深圳排洪後50分鐘港府才公布，2018年深圳在排洪前57分鐘通知香港，但港府在排洪後7分鐘才公布。保安局2018年回應區議員要求檢討處理深圳排洪的安排，稱深圳當局會在決定排洪三小時前知會香港。



▼9月8日凌晨 深圳排洪一刻▼



▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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港府23:44發稿 指深圳00:00排洪

本港周四晚持續降下暴雨，多區出現嚴重水浸，包括沙頭角、柴灣及黃大仙等地方。但是，港府在當晚11時44分發稿，稱深圳水庫會在周五零時零分，即16分鐘後排洪，被批公布來得太遲，根本來不及應對。

根據保安局制定的「天災應變計劃」，深圳當局會在深圳水庫排洪前三小時知會香港。

保安局局長鄧炳強在記者會上表示，此次香港大範圍水浸與深圳排洪無關。而深圳排洪前45分鐘向港府通報，在排洪前15分鐘港府發新聞稿，但發新聞稿前有通知村民，

根據保安局制定的「天災應變計劃」，深圳當局會在深圳水庫排洪前三小時知會香港。（北區區議會文件）

深圳會3小時前知會香港 事出突然無法做到也會盡早

但港府被指通知深圳排洪太遲一事已非首次，北區區議會在2018年也曾要求檢討安排。時任區議員劉其烽、陳惠達、林卓廷及陳旭明提案，指深圳在8月30日凌晨2時30分排洪，但港府公布時已是2時37分，深圳當局已經排洪。

保安局當年回覆稱，警方在8月30日凌晨1時33分接獲深圳當局通知將會排洪，即排洪前 57 分鐘。但局方同樣稱，深圳當局會在深圳水庫排洪前三小時知會香港，即使事出突然而不能預早三小時通知，也會盡早作出通知。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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深圳應急管理局：排洪排向深圳灣大海

深圳排洪除了引起香港市民質疑，東莞市民亦質疑當地水浸是深圳排洪、泄洪所致。深圳市應急管理局防災減災處處長王常效，今日（8日）表示，深圳水庫因暴雨致水位上漲比較快，已經超過警戒水位，排洪（泄洪）主要沿深圳河，排向深圳灣，即排向大海，影響的主要是羅湖區、福田區，沿深圳河比較低窪一帶的地方。

至於排洪流量，因為深圳雨勢未停，從原來每秒80立法米，增加至每秒120立法米。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼

