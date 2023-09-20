以色列籍導師要兩女童班上露體　被捕發現藏兒童色情照　囚兩年

以色列籍男導師上課向小學生教導肥和瘦的英文時，著兩名分別6及7歲女童拉高衣物露出胸部，展示什麼是瘦。6歲女童亦按導師要求，脫下褲子和內褲至膝頭，露出私處，之後獲送贈兩個公仔鎖扣。導師並用手機拍下照片。7歲女童下課後把事件告知父親揭發事件。導師被捕後，警員在其電腦發現211張照片及6段片，均屬兒童色情物品。導師早前承認控罪，法官今（20日）在區域法院判刑指，導師用獎勵引誘涉案女童，更在其他同學面前犯案，考慮後判他入獄兩年。



被告電腦內有211張兒童色情照

被告以英文字母T.E.代表，34歲，以色列籍，他承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，和一項管有兒童色情物品罪。控罪指他於2021年5月15日，在某教育中心課室內，向年齡6歲的女童X和7歲的女童Y，作出嚴重猥褻作為；並於同月16日，在其住所管有兒童色情物品，即儲存於他電腦內的211幅照片及6個影像片段。

心理報告顯示被告迷戀兒童色情

辯方今求情指，被告因被傳媒報道，還押期間被囚友孤立和襲擊，食物亦被搶走，令其獄中生活更加艱難，希望法庭接納他已感到極度後悔，本案情節亦非最為嚴重。

法官葉佐文指，心理報告顯示被告迷戀兒童色情且有酒癮，重犯機會屬中高。法官續指，被告犯案時用獎勵引誘涉案女童，更在其他同學面前犯案，考慮後判他入獄兩年。

以色列籍被告TE承認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及管有兒童色情物等罪名。(資料圖片)

女童依從指令可在白板上畫畫

案情指，被告前年5月15日，在涉案英語教育中心教授英語，主題為「反義詞」，X、Y等5名兒童一同上課。當他教「fat and thin（肥和瘦）」的意思時，問X能否拉高上衣，看看她有多瘦。X原本拒絕，但被告聲稱會給她兩份禮物，又提出想看X的私處。X遂拉高其上衣露出胸部，再脫下褲子和內褲至膝頭。被告用手機拍照後，將兩個公仔鎖匙扣送給X，又稱讚她有勇氣，並容許X在白板上畫畫。

Y拉高裙後聽到拍照快門聲

被告繼而向Y提出相同的要求，Y一度拒絕，但最後亦有拉高裙子至臉上，隨後聽到數下拍照快門聲。Y之後亦要求在白板上畫畫，被告指若果Y讓他看其私處，便會批准，但Y拒絕。

Y下課後，把事件告知父親。Y父遂返回教育中心和報警，被告即場被捕。翌日，警方到被告家中搜查，在其電腦發現211張照片和6段影片，屬兒童色情物品。

案件編號：DCCC 134/ 2022