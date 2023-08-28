運輸工向12歲童索淫照　見圖稱想與穿長襪的她性交　被捕認衰鹹濕

運輸工透過Facebook認識一名12歲女童後，私訊時多番要求女童傳上乳房及私處照片，包括要求女童穿長襪露下體照，又稱想女童穿成這樣與他性交，並叫女童介紹乳房發育成熟的朋友。女童父查女兒手機揭發事件。運輸工被捕時直認「衰鹹濕」，他今(28日)承認促使他人作兒童色情物品罪，律師求情指被告是宅男，形容其行為荒唐至極，但沒有威迫利誘女童。法官把案押後至12月8日判刑，以候被告的精神及心理報告。



被告張凱傑，29歲，承認3項促使16歲以下另一人士製作色情物品，指他在2022年7月促使12歲女童X製作兒童色情物品，包括向X索取乳房照最少6次，及要求私處照19次，及4次要求看X自慰。

被告張凱傑在區域法院認3項促使兒童作色情物品罪。

事主X有表明只有12歲

案情指，事主X和被告2022年7月透過Facebook 認識，同月28日開始透過Facebook Messager聊天。X告知被告她只有12歲，被告當天便開始要求X傳送私密部位照片給他，X亦多次按被告要求，向被告傳送X照片。

X有按指示傳上私密處照片

X傳送給被告的照片，包括她乳房正面及側面照，亦有兩張鏡中倒影拍到X下身沒衣物並露出私處的照片，被告曾要求X傳送更清晰的相片，X亦有再傳上她下身無穿衣服的照片，亦包括她張開雙腿並露出私處的照片，但她沒有向被告傳送其自慰的照片。

曾要求X介紹乳房發育成熟的朋友

被告亦有向X傳送一張用手握男性性器官的相片，又著X介紹乳房發育成熟的朋友給他，X回覆「嘔心」和「變態」。

提及想和X及其朋友開性派對

同月29日，被告要求 X傳送一張穿着長襪並露出私處的照片，X有跟其指示拍攝穿着長襪，並張開雙腿的相片。被告其後稱：想與穿着長襪的X性交。被告亦有收到X及朋友的相片，並稱想和X及其朋友舉辦性派對。

X父親於同年9月8日發現X在Messager結織陌生男子，並在X的電話發現她曾發送淫照，遂於翌日報警。

被捕後認衰鹹濕

警方接報後，安排X和被告進行監控會面，被告同月26日應約時被捕，他警誡下稱：「明白，對唔住我係衰鹹濕。」被告在錄影會面作出招認，又指和X相約見面時，想過約X外出及發生性行為，但會視乎相處情況而定。他稱當時內心掙扎，知道此舉不恰當。

求情指涉案相片非極端嘔心

辯方律師求情指，被告是一名「宅男」，與現實生活抽離，沒有人倫規範和社會道德概念，並指被告是次犯案屬「荒唐至極」、「無恥至極」，但強調他犯案時沒有威迫利誘，涉案相片亦非極端嘔心。

案件編號：DCCC 114/2023