外籍導師課上要女童露胸及私處　被揭藏大量兒童色情物　認罪候判

以色列籍導師教兒童「肥和瘦」的英文時，叫兩名分別6及7歲女童拉高衣物露出胸部，又叫女童拉下褲至露出私處，他並拍下照片及讚女童有勇氣。其中一女童回家途中把事告知父親，父親即折返並報警。警方搜查導師的家，並在其電腦發現逾211張照片及6段片涉兒童色情。男導師今（18日）在區域法院承認3罪，案件押後至9月20日判刑，以待為被告索取心理報告，期間被告須還柙。



被告以英文字母T.E.代表，以色列籍，他承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，和一項管有兒童色情物品罪。控罪指他於2021年5月15日，在某教育中心課室內，向年齡6歲的女童X和7步的女童Y，作出嚴重猥褻作為；並於同月16日，在其住所管有兒童色情物品，即貯存於他電腦內，載有兒童色情物品的211幅照片及6個影像片段。

以色列籍被告T.E.在區域法院承認非禮及管有兒童免情物品罪。

案情指，被告自2019年起受聘於一間英語教育中心擔任英語導師。前年5月15日下午2時半至3時半，被告與X、Y等5名兒童一起上課，主題為「反義詞」。

X曾拒絕拉高衣服但被告堅持

當被告教到「fat and thin（肥和瘦）」的意思時，他問X能否拉高其上衣，看看她有多瘦。X初時拒絕，但被告堅持，並聲稱會給她兩份禮物，又提出想看X的私處。X聞言拉高其上衣露出胸部，再拉下褲子和內褲至膝頭。被告在用手機拍照後，將兩個公仔鎖匙扣送給X，又讚頌她有勇氣，並容許X在白板上畫畫。

課堂上有3男童在場

其後，被告向Y提出相同的要求，Y一度拒絕，但最後還是拉高裙子至面上。Y隨後聽到數下拍照快門聲，估計被告拍了3至5張顯示她胸部和腹部的照片。Y之後表示也想在白板上畫畫，被告指除非Y讓他看其私處才會批准，Y拒絕。被告拍攝X和Y的照片期間，另有三名男童在場，但被告未有拍攝該些男童的照片。

被告家中電腦有兒童色情照及片

同日下課後，Y在回家途中，向其父親透露事後。Y父聞言立即返回教育中心和報警，被告即場被捕。翌日，警方到被告家中搜查，在其電腦發現211張照片和6段影片與兒童色情物品有關。

案件編號：DCCC 134/ 2022