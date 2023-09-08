九巴車長被撞斃｜工會批車廠超泊嚴重　九巴承認泊位不足

一名49歲九巴車長昨晨（7日）懷疑被一輛倒駛中的巴士撞倒，倒臥在九龍灣車廠行車道上，昏迷不醒，送院搶救後不治。有九巴工會表示，九巴車廠於晚上的超泊情況嚴重，部份行車道亦泊滿巴士，車長上班取車情況非常不安全，需要於巴士之間的隙縫行走；而且由於巴士泊得「密質質」，所以取車時可能需要移動其他車，「向前褪幾架，或者需要向後褪幾架車，你先拎到你想拎嘅個架車」。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕承認，九巴泊位不足，以九龍灣車廠為例，晚間收車後可泊的空間都用盡，並指營運角度而言並不理想。他又稱，車廠的照明系統符合政府要求，但由於太多巴士，而且巴士高度或會阻擋照明設施。



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工會：車長開工取車時需於巴士間隙縫穿插

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠在港台節目《千禧年代》表示，今次意外絕對與車廠環境有關。他解釋，過往政府收回九巴不少泊車用地，結果車廠超泊情況嚴重，即使行車通道都會泊車，車長開工取車時，需於巴士間的隙縫穿插。

他指巴士泊得「密質質」，有時需要駕駛的巴士卻在中間位置，因此需要移動其他車，「向前褪幾架，或者需要向後褪幾架車，你先拎到你想拎嘅個架車」。是次意外正正懷疑涉及倒車，郭認為上述情況容易造成意外，而且由於車廠環境幽暗，更進一步影響安全。

九巴傳訊及公共事務主管簡學悕（資料圖片／梁鵬威攝）

九巴：無足夠能力尋找更多泊位 促當局協助

簡學悕於同一節目上向離世的車長及家屬表達難過及哀痛，會提供適切協助。他承認，九巴確有泊位不足的問題，以九龍灣車廠為例，晚間收車後幾乎泊滿車，可泊的空間都會用盡，認為從營運角度而言並不理想。他續指，政府早知道泊位不足，而九巴並無足夠能力尋找更多泊位，希望當局可以協助。

對於車廠光線問題，簡強調照明系統的光度高於政府要求，但承認由於巴士車身太高，車廠又泊滿車，有可能遮擋光線。