黑雨過後｜死火與滯留　黃家和憶暴雨中無助：只望生存喺安全地方

一場世紀暴雨，淹浸多區，商場變汪洋，港鐵站成澤國，道路上大批「死火」車在水中央，香港餐飲聯業協會會長黃家和是其中一人。黑雨過後，黃家和今日（9日）接受《香港01》電話訪問，憶述與家人周一晚（7日）約11時、即黑色暴雨警告信號生效最初，駕車經海洋公園往深水灣期間遇上暴雨，車輛中被洪水圍困「死火」，自己最終在昨日（8日）早上10時左右獲子女駕車駛回家中，但愛車沒有那麼幸運，要到昨晚7時才安排到拖車拖走。



逃出生天後，黃家和回望百年一遇暴雨經歷，直言，在滯留期間感到無助、無奈，「好彩有個消防員，如果唔係困喺車入面都唔知點算。」他又埋怨，港府未有善用緊急警示系統，指天文台向來都有發出紅雨、黑雨，市民未必意識到今次暴風雨帶來危險，「損失果啲都唔計較，只係希望可以生存喺安全嘅地方。」



與家人駕車經海洋公園往深水灣期間遇上暴雨，整架車被洪水圍困「死火」，其後到海洋公園港鐵站暫避了一晚。黃家和今在電話訪問透露，昨最終在早上10時左右獲子女駕車駛回家中，惟愛車在晚上近5時周遭的水位才逐步回落，至昨晚7時才安排到拖車拖走。

滯留期間，黃家和感到無助、無奈，曾詢電過與警署求助，惟僅獲告知到安全地方暫避，故其只能留在港鐵站乾等。他透露，因身體問題需定時服用抗生素以免發炎，惟當時沒有辦法回家只能乾著急，幸病情未有惡化。

好彩有個消防員，如果唔係困喺車入面都唔知點算。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

逃出生天後，再回望當時經歷，他笑言，今次確實是十分難忘，感恩在車輛「死火」後有消防員前來協助，提醒該處危險需前往安全地方暫避，「好彩有個消防員，如果唔係困喺車入面都唔知點算。」至於損失方面，由於車輛昨日才安排送去維修，暫未知最終要多少錢才可以維修好。

對於官員昨日在跨部門記者會指已發放清晰訊息比市民知道天氣惡劣，黃家和不太同意，他指，周四晚應約出席宴會，故沒有特別留意天氣消息，即使離開時得知天文台已發出紅雨警告訊號，對外面惡劣的天氣不知情，「嗰時完全唔知出面係咁危險！」

黃家和質疑，天文台是否完全不能預測到今次的暴雨情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

他解釋，過往天文台都不時發出暴雨警告訊號，惟一般而言，雨帶都大致會在兩三小時散去，根本不會預計到有出現多區水浸的情況。他續指，由於不是每個區都水浸，如市民誤以為所在區份沒有水浸則可以外出，情況會很危險，「你唔通知，以為嗰區無嘢咪照出街囉。」

損失果啲都唔計較，只係希望可以生存喺安全嘅地方。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

他亦質疑，天文台是否完全不能預測到今次暴雨情況，「天文台要負一定責任，咁大雨邊有可能預測唔到，科學上一定預測得到啦！」他表示，事件過後都有不少外國朋友問香港情況，認為政府有必要檢討現行面對緊急情況的措施，「損失果啲都唔計較，只係希望可以生存喺安全嘅地方。」