黑雨水浸｜港鐵員工浸至僅露頭部清理積水　張欣宇斥漠視同事安危

香港廣泛地區周四晚（7日）開始持續大雨，天文台昨晚上11時05分改發黑色暴雨警告至今仍生效。立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇表示，在今日（8日）凌晨大約二時，收到港鐵前線同事情緒接近崩潰求助，指港鐵要求前線人員趕往黃大仙站協助清走站內積水。從圖片可見，當時隧道水浸已經升至胸口位置，前線工人幾乎只有頭部露出在水面。張欣宇批評，此舉漠視前線同事的生命安危：「實在令人失望甚至憤怒！」



世紀一遇的黑雨，多區頓變澤國，在黃大仙港鐵站，昨晚已出現嚴重水浸，有出入口的樓梯及扶手電梯變成瀑布，雨水由上而下不斷湧入站內大堂。當中有一部分的雨水更由大堂湧入月台，有列車駛進月台時，可見月台已成汪洋。

張欣宇表示，在今日凌晨大約2點，收到有港鐵前線同事情緒接近崩潰的求助，指港鐵管理層突然要求前線人員趕往黃大仙站協助清走站內積水。由圖片可見，當時隧道的水浸情況已經升至成年人胸口位置，前線工人幾乎只有頭部露出在水面。

雨水源源不絕由室外湧入 張欣宇：清走雨水要求毫無邏輯

張欣宇批評，此要求毫無邏輯，當時仍然是雨勢最為惡劣之時，雨水源源不絕由室外湧入，基本無法清走雨水，而此舉亦漠視前線同事的生命安危，「今日見到如此畫面如此做法，實在令人失望甚至憤怒！」

已經聯絡港鐵高層要求他們介入

他透露，自己當時即已經聯絡港鐵高層，要求他們介入，亦得到相關承諾，另亦要向昨晚果斷做出觀塘線停駛決定的前線車務控制人員表達敬意和感謝，「倘若不及時停運和清客，出現列車被困隧道，會發生甚麼後果，圖片已經說明一切。」

工會：相片不見同事有任何保護裝備 呼籲注意個人安全

香港鐵路職員工會聯合會亦發聲明指，港鐵管理層早前向工會確認圖片真實，並指出已向同事提供足夠的保護裝備及支援，並作出評估，確認同事處理工作時會在安全環境下進行。不過，工會認為有關安排不理想，重申港鐵應以員工安全為首要考慮，而圖片中亦不見同事有任何保護裝備，再次呼籲同事工作時注意個人安全。