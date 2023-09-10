9.15起坐船過大海加價　噴射飛航、金光飛航來往澳門船票加價一成

香港全面通關後，不少人「過大海」到澳門消遣娛樂。經營港澳船務的噴射飛航及金光飛航宣布，從上環港澳碼頭乘船「過大海」的船票將於9月15日正式加價，加幅高達約一成，兩者於假日日間的普通位船票最新索價190元，加價15元；晚間船亦由200元加至220元，加幅達一成。



噴射飛航表示，獲澳門政府批准調升澳門／氹仔往返香港航線；以及往返澳門及香港國際機場航線船票票價，票價加幅為8.5%至10%不等。噴射飛航續指，今次是繼2017年後首次票價調整，新票價將由 9月15日起生效。金光飛航亦宣布加價，新票價同樣9月15日生效。

不過噴射飛航亦指，將於 9月15日至12月15日推出港澳航線船票價優惠，乘客於噴射飛航網站選購e-boarding來回船票可享九折優惠。

兩間船公司加價後，其普通位或標準艙的票價仍然相同，假日日間的船票由175元加至190元，貴了15元，加幅為8.57%；晚間則由200元加至220元，加幅達一成。

本身較昂貴的船票同樣加幅近一成，例如噴射飛航的至尊貴賓廂 （4座位），夜航本身已索價3,010元，加價後達3,310元，貴了300元，加幅達9.97%。金光飛航的貴賓房（8座位），於夜航亦由2,616元，加至2,880元，加幅達一成。