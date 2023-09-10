黑雨水浸｜黃大仙站仍有滲漏　港鐵籲市民改用樂富或鑽石山站乘車

世紀暴雨之下，港鐵黃大仙站多項設施被水浸毀壞。港鐵指，修復工作需時，該站部份升降機及扶手電梯暫停服務，個別位置包括月台仍有滲漏情況，部分月台幕門需要維持打開直至完成修復。港鐵呼籲乘客明日盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。



▼9月10日 黃大仙中心清理後稍見原貌▼



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港鐵指，由於黃大仙站被水浸毀壞的設施修復工作需時，該站除了連接D1出入口與車站大堂的升降機已恢復服務外，其他升降機及扶手電梯暫停服務，鑑於明天早上多數市民需要上班上學，呼籲乘客在可能的情況下，盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。

至於需要使用黃大仙站的乘客，港鐵指，乘客請留意排隊及候車時間可能較長，車站亦可能會在乘客較多的時候實施人流管制措施，因此請為行程預留充裕時間，並請乘客忍讓和遵從職員指示。

此外，港鐵表示，黃大仙站個別位置包括月台仍有滲漏情況，提醒乘客請小心留意，現時有部分月台幕門需要維持打開直至完成修復，因此請乘客等車時注意安全。車站會有額外職員協助乘客。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼

