世紀暴雨｜黃大仙中心清理後稍見原貌　店舖負責人：打仗都冇咁亂

日前一場世紀暴雨席捲全港，黃大仙中心北館慘成重災區，底層幾乎「沒頂」。經過昨日清理工作後，商場逐漸回復原貌，有提供美容產品服務負責人今日（10日）到現場視察，形容所有店舖情況：「打仗都冇咁亂。」並表示需要將店鋪重新裝修，估計費用約150萬元，已向商場提出免租要求。



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提供美容產品及服務的店鋪Nature the best負責人洪先生，今日下午到黃大仙中心現場視察環境，他形容：「一共有八間舖頭，全部貨架冧晒。」對於LG層幾時能夠清理妥善，洪先生仍不確定，並形容：「因為下邊真係好混亂啊。」他指舖外的位置已經大致清理好，然而所有店舖內仍混亂不堪：「我見到間間都係……打仗都冇咁亂。」

洪先生表示，店內所有東西都要丟棄，包括價值上百萬元的儀器，因為大部份物件在店內都無一倖免，水位曾接近天花板。

洪先生又形容店內到處仍是泥漿：「即係我都唔敢踩入去，因為填滿哂泥漿。」故他需要穿水鞋進入店鋪，又估計整間店舗要重新裝修。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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他形容相較水退首日，今日店舖內情況已大為改善，「我第一日嚟嘅時候全部水浸，嗰啲泥漿滿哂。」其他店舖內的物件亦東歪西倒，「我諗呢度八間舖全部都冧晒，全部都要裝修過。」其中牛奶冰室更一度被淹沒僅露出頂部招牌：「最唔好彩就係間餐廳，因為新裝修咗兩個月咋嘛。」

水災過後，洪先生指由於很多客人住在附近，故他希望在附近續繼營業，最理想情況是商場的LG層整理妥善後立即允許店鋪裝修。他表示，該店鋪若清拆再重新裝修及添置用具，估計要70至80萬元，連同新購儀器總共要150萬元左右。

提供美容產品及服務的店鋪Nature the best負責人洪先生今日下午到現場視察環境。（洪芷菁攝）

他透露曾向商場提出免租要求，感到商場的反應積極。至於如何索償店鋪損失，他則表示由於是有自然災害引起，故不確定投保的保險公司、抑或是向商場申索賠償。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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記者今日下午三時來到黃大仙中心北館，LG層大部份區域已被白布完全嚴密地蓋封，難以由上而下地觀察該層情況。而通往LG層的扶手電梯的出入口位置加設白色圍板，只供LG層店舖員工或其他工作人員出入。

下午3時10分左右，有幾名疑似LG層女員工拉著手推車離開現場。另外，有身穿燒肉店員工服的LG層員工出現，穿水鞋戴手套，其黑色恤衫及褲子均沾上斑駁泥痕，被問及LG層情況如何，他僅稱：「我哋都未見到。」但承認店鋪仍在清理中。