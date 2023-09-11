世紀暴雨︱往赤柱及山頂巴士線恢復　黃大仙站B3出入口續關閉

運輸署今日（11日）清晨表示，隨著工務部門完成在淺水灣道和司徒拔道的搶修及路面清理工作，由今日頭班車起，較早前因路況而縮短路程的城巴第6、6A、6X、14、63、66、73、260及973號線將恢復原有路線至赤柱；以及城巴第15號線亦恢復原有路線至山頂。



另外，港鐵黃大仙站部份設備因水浸損壞，復修需時，B3出入口仍需關閉，預計排隊出入閘及候車時間可能較長。除連接D1出入口與車站大堂的升降機已恢復服務外，其他升降機及扶手電梯暫停服務，有需要的乘客，請使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。



運輸署指出，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段須暫時封閉﹕耀興道的全線；及連城道（來回方向）近連翠邨的全線。受影響巴士路線須改道如下：服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第110及606號路線須改道行駛，不經耀興道（興東邨／耀東邨／東盛苑）。

下列路段實施單線雙程行車：石澳道近爛泥灣；大埔公路－大埔滘段近坡面徑；山頂道近門牌60號；司徒拔道近門牌53號；及黃麻角道近聖士提反灣。

因水管緊急維修，登打士街介乎廣東道與新填地街之間的慢線現已封閉。另因因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。