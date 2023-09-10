世紀暴雨︱慈幼學校損毀嚴重　圖書館水位3呎高　停課1日網課3日

本港上星期經歷世紀暴雨侵襲，多區嚴重破壞，教育局指截至下午4時，收到10間學校因校園受破壞，要進一步善後清理，周一（11日）暫時未能恢復面授。其中一間為位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校，學校於周一停課，其後3日將以網課代替面授，學校亦在網站發出通告，指黑色暴雨警告下校內部分設施損毀嚴重，為方便進行緊急維修，學校將暫停開放。



慈幼英文學校舊生會亦在Facebook公布上週暴雨造成破壞的相片及影片，當中受影響的設施以圖書館的損毀最為嚴重，水浸後水位竟深約3呎多，有書架及書籍被冲至校門外，館內電腦全毀。另外，校門對出一段柴灣道行人路亦損毀嚴重，對出入學校構成極大阻礙。



▼9月8日 柴灣環翠道水退後爛路處處▼



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署理教育局局長施俊輝今日（10日）下午聯合記者會上表示在表示，截至下午4時收到10間學校因校園受破壞，要進一步善後清理，明日暫時未能恢復面授，有關學校已經作出替代安排，例如以網課取替。其中一間為位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校，學校於明天明日將停課，其後3日將以網課代替面授。

慈幼英文學校在網站發出通告，指黑色暴雨警告下校內部分設施損毀嚴重，為方便進行緊急維修，學校將會暫停開放。

慈幼英文學校舊生會亦在Facebook表示，上週的暴雨給學校和週邊造成破壞，當中受影響的設施以圖書館的損毀最為嚴重，水浸後水位竟達3呎多深，有書架及書籍被冲至校門外，館內電腦全毀。另外，校門對出一段柴灣道行人路亦損毀嚴重，對出入學校構成極大阻礙。舊生會亦指在得悉事件後，連日來都與校方保持聯絡和跟進事件，希望能予以援手，亦有校友提出舉行籌款以資助圖書館的修復工作。

校長杜玉燕接受傳媒查詢時表示，課室幸無受破壞，但操場和圖書館等設施水浸情況較嚴重，過去一兩日已盡量清理，但有部分場地停電，需要全面檢視校園環境和電力裝置，復課後可能仍需暫時封閉有關設施。

杜玉燕又說，最擔心校門外的路面破壞情況，有待路政署處理，讓學生和老師安全回校，並提及如果校門外路面未完成清理，將再評估是否需要延長網課日子。