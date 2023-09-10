世紀暴雨︱蓮塘口岸搶修後明早7時重開　城巴B7及B8線恢復服務

受日前暴雨影響，塘口岸、文錦渡口岸地下設備間水浸，部分設施設備受損，需暫停服務。深圳市人民口岸辦公室表示，經奮力搶修蓮塘口岸強降雨影響受損設施設備已逐步恢復，基本具備通關條件，周一（11日）早上7時起，蓮塘口岸恢復通關。供港鮮活車輛可轉行蓮塘口岸及皇崗口岸，文錦渡口岸其他貨車及客車可轉行蓮塘、皇崗及深圳灣口岸。



目前，蓮塘口岸已是大量南下旅行團的集合、通關地。（香港01記者攝/資料圖片）

深圳市人民口岸辦公室表示，經奮力搶修蓮塘口岸強降雨影響受損設施設備已逐步恢復，基本具備通關條件。經深港兩地協商，明日（11日）7時起，蓮塘口岸恢復通關。供港鮮活車輛可轉行蓮塘口岸及皇崗口岸，文錦渡口岸其他貨車及客車可轉行蓮塘、皇崗及深圳灣口岸。

特區政府指接獲深圳有關當局通知，蓮塘／香園圍口岸明日（11日）上午七時起恢復旅客及貨運清關服務；而文錦渡口岸則繼續暫停有關服務，直至另行公告。所有運載鮮活食品車輛可改由蓮塘／香園圍口岸和皇崗／落馬洲口岸進入香港，接受食物環境衞生署食物安全中心人員抽查。特區政府會繼續與深圳當局保持緊密溝通及協調，適時就文錦渡口岸的運作安排作公布。

城巴表示，因應香園圍口岸聽朝7點重開，城巴B7及B8號線會恢復正常服務，全日頻密連接新界東及香園圍口岸